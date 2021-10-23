60 yıllık değirmen üç kuşak! Dededen toruna geçen kahve ustalığı

1910'lu yıllarda çocuk yaşlarda Erzincan'dan İstanbul'a çalışmaya gelen dede Salih Dönmez, kendisine Tahtakale bölgesinde Türk kahvesi kavuran mekânlarda iş buldu. Yıllar içinde Türk kahvesi kavurmada kazandığı ustalıkla artık kendi markasını kurmak istediğinde soluğu Fatih'teki meşhur Malta Çarşısı'nda alarak, 1961 yılında Malta Kurukahvecisi kurdu.

Salih Dönmez, iyi bir Türk kahvesi elde etmek için çekirdeği bilinenin aksine koyu kavurmak yerine orta açık renkte kavurarak farklı bir aroma elde etti. Türk kahvesinde yarattığı bu farkı ikinci kuşak temsilcisi oğlu Sezai Dönmez'e aktarır.

Sezai Dönmez babasından aldığı ustalığı bugünlere kadar taşıyarak markanın 3. kuşak temsilcisi oğlu Selim Dönmez ile birlikte aynı çarşı içinde 1961'den beri var olan markalarını yaşatmaya devam ediyor. Çocuk yaşlarından itibaren dükkanın işlerine koşturduğunu belirten Selim Dönmez, "2012'den beri de fiilen çalışıyorum.

Büyükbabam bu dükkanı kurmuş. Eskiden bu kadar popüler değildi kahve. Son yıllarda çok popüler oldu. Bizim kahvemize de ilgi arttı. Eskiden kahve sadece yılda birkaç kez alınan bir şeydi.

Ama artık ihtiyaç haline geldi. O yüzden satışlar yükseldi. Eskiden evde yaşlılar içerdi, gençler uzak bakardı. Şimdi gençler daha çok içiyor. Kurukahvenin yanına diğer kahve çeşitlerini de veriyoruz. 1961 yılında dedem dükkanı kurduğunda yaptırdığı taş değirmenle devam ediyoruz. Ben bir dönem özel sektörde kendi işimle uğraşıyordum. Ama kahve kuşaklardan beri süren geleneğimiz olduğu için bırakıp bu dükkana geldim. Üniversite öğrencileri sık geliyor" dedi.