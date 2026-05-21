600 milyonluk para trafiği! Dolandırıcılık şebekesi çökertildi

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, vatandaşları telefon ve SMS yoluyla dolandıran suç örgütünü takibe aldı. Yaklaşık 4 ay süren fiziki ve teknik takipte şüphelilerin kendilerini "polis, savcı, banka görevlisi ve kamu personeli" olarak tanıttıkları belirlendi.

Şüphelilerin vatandaşlara "faizsiz kredi tanımlandı" içerikli SMS göndererek banka hesap bilgilerini ele geçirdiği, ayrıca "adınıza sahte altın bozduruldu, kimlik bilgileriniz örgüt üyelerinin eline geçti" diyerek korku ve panik oluşturdukları ortaya çıktı. Vatandaşlardan operasyon bahanesiyle para talep eden şebekenin, gönderilen paraları kripto hesaplara aktararak iz kaybettirmeye çalıştığı tespit edildi.

Erzurum merkezli İstanbul, İzmir, Ankara, Manisa, Samsun, Sakarya, Batman, Sivas, Karaman, Adana, Bursa ve Kırklareli'nde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 25 ekip ve 81 personelin katıldığı şafak baskınlarında 23 şüpheli yakalandı. Şebekenin "çağrı merkezi" ve "atıcı evi" olarak kullandığı değerlendirilen 22 adreste yapılan aramalarda 38 cep telefonu, 9 bilgisayar, çok sayıda SIM kart, banka kartı ile kimlik ve nüfus cüzdanı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Erzurum Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

