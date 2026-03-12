600 yıllık Tevrat’ı satmaya çalışırken yakalandı

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

Muğla'da, 15. yüzyıla ait yaldızlı deri kaplı bir Tevrat'ı satmaya çalışan şüpheli, jandarma tarafından yakalandı. Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.U.'nun (56) elindeki tarihi nitelikteki bir Tevrat'ı satmak için alıcı aradığı yönünde bilgi aldı. Hemen harekete geçen ekipler, Kötekli Mahallesi'nde yolda durdurdukları M.U.'nun üzerinde yaptıkları aramada, 15'inci yüzyıla ait olduğu değerlendirilen yaldızlı deri kaplı Tevrat ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Ele geçirilen tarihi eserin ise inceleme ve muhafaza edilmek üzere Muğla Müze Müdürlüğü'ne teslim edileceği bildirildi.