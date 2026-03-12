Haberler Yaşam Haberleri 600 yıllık Tevrat’ı satmaya çalışırken yakalandı
Giriş Tarihi: 12.03.2026

600 yıllık Tevrat’ı satmaya çalışırken yakalandı

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
600 yıllık Tevrat’ı satmaya çalışırken yakalandı
  • ABONE OL
Muğla'da, 15. yüzyıla ait yaldızlı deri kaplı bir Tevrat'ı satmaya çalışan şüpheli, jandarma tarafından yakalandı. Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.U.'nun (56) elindeki tarihi nitelikteki bir Tevrat'ı satmak için alıcı aradığı yönünde bilgi aldı. Hemen harekete geçen ekipler, Kötekli Mahallesi'nde yolda durdurdukları M.U.'nun üzerinde yaptıkları aramada, 15'inci yüzyıla ait olduğu değerlendirilen yaldızlı deri kaplı Tevrat ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Ele geçirilen tarihi eserin ise inceleme ve muhafaza edilmek üzere Muğla Müze Müdürlüğü'ne teslim edileceği bildirildi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
600 yıllık Tevrat’ı satmaya çalışırken yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz