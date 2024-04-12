608 kilo kokain yakalanan Kocaeli operasyonunda 13 şüpheli adliyeye gönderildi

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ve önceki gün düzenlenen operasyonda, 608 kilogram kokain ve 827 kilo 500 gram ara kimyasal madde ele geçirildi. Olayla ilgili 13 kişi gözaltına alındı. Uyuşturucu ticareti yapan Uluslar arası suç örgütü üyesi 13 şüpheli, tamamlanan işlemleri sonrasında Körfez Adliyesine sevk edildi.

BAĞ EVLERİNDE DEPOLAMIŞLAR

Kocaeli, Antalya ve Tekirdağ'da yapılan koordineli operasyonlarda, Lübnan ve Venezuela uyruklu Danı Talal Awad Abushanap liderliğindeki suç örgütünün faaliyetleri sonlandırıldı. Operasyonda, Tekirdağ'ın Saray ilçesindeki bağ evlerinde depolanan ve daha sonra Antalya'ya sevk edilen yüklü miktarda uyuşturucunun piyasaya sürülmesi engellendi. Ayrıca, operasyon sırasında uyuşturucu üretiminde kullanılan pres makinesi, çeşitli aparatlar ve simgeli baskı kalıpları da dahil olmak üzere önemli malzemeler ele geçirildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Türkiye tarihinde tek seferde ele geçirilen üçüncü en büyük kokain miktarı olan bu operasyon, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nün üstün çabaları ve kesintisiz takibi sayesinde başarıyla sonuçlandı. Yakalanan 13 şüpheli, tamamlanan işlemleri sonrası adli mercilere sevk edildi.