60x60 Fayans 1 Kutu Kaç M2 Eder? 1 Paket 60 60 Fayans Kaç Metrekare?

Fayans döşemesi yapılacak alanın ölçüsünü almak tek başına yeterli değildir. Hangi boyutta fayans kullanılacağına karar verdikten sonra, her kutunun ne kadar yüzey kapladığını bilmek gerekir. Çünkü 60x60 fayanslar gibi geniş ebatlı ürünler, klasik ölçülere göre farklı hesaplamalar gerektirir. 60x60 fayans 1 kutu kaç m2 eder sorusunun cevabı sayesinde, gerekenden az fayans alarak işin yarım kalmasına ya da fazla alarak gerekenden fazla para harcanmasına engel olabiliriz.

60x60 Fayans 1 Kutu Kaç M2 Eder?

Öncelikle tek bir 60x60 cm boyutundaki fayansın yüzey alanını hesaplayalım:

60 cm x 60 cm = 3600 cm²

1 adet 60x60 fayans ≈ 0.36 m² alan kaplar.

Yani her bir fayans, yaklaşık olarak üçte bir metrekareden biraz fazla alanı kaplar. Fayans markaları genellikle her paketteki adet sayısını, taşıma kolaylığı ve uygun metrekareye ulaşmak amacıyla belirler. 60x60 fayanslarda bir pakette genellikle 4 adet fayans bulunur.

1 adet fayans ≈ 0.36 m²

4 adet fayans (1 paket) = 4 x 0.36 = 1.44 m²

Bu durumda, 1 kutu (1 paket) 60x60 fayans yaklaşık olarak 1.44 metrekare alan kaplar.

Bazı üreticiler, 3 veya 5 adetlik farklı paketler de hazırlayabilir, bu nedenle kutu üzerindeki bilgiler her zaman dikkatle okunmalıdır. Ancak genel uygulama 4 adetli ve 1.44 m²'lik paketlemelerdir

1 Paket 60x60 Fayans Kaç Metrekare?

60x60 cm boyutundaki bir fayans tek başına yaklaşık 0.36 m² alan kaplarken, genellikle 4 adet bulunan 1 kutu fayans toplamda 1.44 m² yüzey kaplar. Fayans döşeme hesaplamalarında ölçü kadar fire payı da hesaba katılmalı ve uygulama yapılacak alanın şekli göz önünde bulundurulmalıdır. Doğru hesaplama, hem gereksiz masrafları önler hem de döşeme sürecini sorunsuz hâle getirir.