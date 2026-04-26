61. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? TUR 2026 güzergahı ve etapları

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 61. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, bu sene "Gelenekten Geleceğe" temasıyla pedallanıyor. Ege'nin mavi sularından İç Anadolu'nun kalbine uzanan dev parkurda, 23 profesyonel takımdan 161 dünya yıldızı sporcu kıyasıya mücadele edecek. Yarışın her anı TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
Türkiye'nin en büyük spor organizasyonlarından biri olan 61. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, 26 Nisan 2026 Pazar günü İzmir'in Çeşme ilçesinde başladı. Yarışın ilk etap startı saat 10:50 civarında verildi. 8 gün boyunca sürecek olan bu dev serüven, 3 Mayıs Pazar günü Ankara'daki final etabıyla noktalanacak.
TUR 2026, toplam 8 etaptan oluşan ve coğrafi çeşitliliğiyle sporcuları zorlayan bir rotaya sahip. İşte gün gün yarış programı:
1. Etap (26 Nisan): Çeşme - Selçuk (148,7 km)
2. Etap (27 Nisan): Aydın - Marmaris (152,8 km)
3. Etap (28 Nisan): Marmaris - Kıran (132,7 km)
4. Etap (29 Nisan): Marmaris - Fethiye (130,4 km)
5. Etap (30 Nisan): Patara - Kemer (180,7 km)
6. Etap (1 Mayıs): Antalya - Feslikan (127,9 km)
7. Etap (2 Mayıs): Antalya - Antalya (152,8 km)
8. Etap (3 Mayıs): Ankara - Ankara (105,2 km)
61. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, Türkiye'de her yıl olduğu gibi TRT Spor ve TRT Spor Yıldız kanallarından izleyiciyle buluşacak.
26 Nisan 2026 Pazar günü saat 10.50'de Çeşme Kalesi önünden start alacak etap kapsamında aşağıdaki güzergâh, yarış geçiş saatlerine bağlı olarak kademeli şekilde trafiğe kapatılacak.
10.50'den itibaren kapanacak yollar:
ÇEŞME
• Çeşme Kalesi önü (Musalla Mahallesi)
• 1015 Sokak
• 2002 Sokak
• 2001 Sokak
• Çeşme Asfaltı Caddesi
• Çeşme Yolu Caddesi
ÇEŞME – URLA HATTI
• Urla ilçesi İçmeler Caddesi
• Nuri Özbek Caddesi
• Çeşme – Urla – İzmir Asfaltı
• Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı
GÜZELBAHÇE – SEFERİHİSAR BAĞLANTISI
• Güzelbahçe ilçesi Mithatpaşa Caddesi
• Seferihisar Caddesi
• Seferihisar ilçesi İzmir Caddesi
• Kuşadası Caddesi
• Kuşadası – Seferihisar Yolu
MENDERES GEÇİŞİ
• Ürkmez Caddesi
• Menderes ilçesi Meryem Ana Caddesi
• Mustafa Kemal Paşa Bulvarı
ÖZDERE – SELÇUK HATTI
• Özdere – İzmir Caddesi
• Nation Caddesi
• Selçuk ilçesi Bakla Deresi Sokak
• Sabri Yayla Bulvarı
• Atatürk Caddesi
SELÇUK FİNİŞ BÖLGESİ
• Selçuk ilçe merkezi
• Selçuk Hükümet Binası önü (Finiş alanı)
GENEL UYGULAMA
• Bölünmüş yollarda sağ şerit, bölünmemiş yollarda yolun tamamı trafiğe kapatılacak.
• Tüm güzergâh boyunca araç ve yaya güvenliği için gerekli önlemler alınacak.
• Trafik, etap geçişine bağlı olarak kademeli şekilde yeniden açılacak.