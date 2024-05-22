61/1-A Trafik Cezası Nedir? 61/1-A Trafik Cezası Neden Yazılır, Ne Kadar ve Kaç TL?

Trafikte güvenli ve düzenli bir akışın sağlanması için belirlenmiş kurallara uymak her sürücünün görevidir. Bu kurallara uymayan sürücülere ise trafik cezası kesilir. Trafikte en sık karşılaşılan ihlallerden biri olan hatalı park, sürücülere 61/1-A trafik cezası olarak yansır. Bir sürücü olarak 61/1-A trafik cezası nedir, neden yazılır, ne kadar ve kaç TL bilmek önemlidir.

61/1-A Trafik Cezası Nedir?

61/1-A trafik cezası, Karayolları Trafik Kanunu'nun 61. maddesinin 1. bendinin a fıkrasına istinaden kesilen cezadır. Bu maddeye göre, sürücülerin taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasak olduğu yerlere park etmesi durumunda 61/1-A cezası ile karşı karşıya kalmaları gerekir.

61/1-A Trafik Cezası Neden Yazılır?

61/1-A trafik cezası, sürücülerin aşağıdaki durumlarda park etmesi halinde yazılır:

Yayalara ayrılmış park yerlerine park etmek: Yolun her iki tarafında kaldırımlar, bisiklet yolları ve yaya geçitleri gibi yayalara ayrılmış alanlara park etmek 61/1-A cezasına neden olur.

Engellilere ayrılmış park yerlerine park etmek: Engelli sürücüler ve refakatçileri için özel olarak ayrılmış park alanlarına park etmek de bu cezanın kapsamındadır.

Duraklamanın yasak olduğu levhalara rağmen park etmek: Duraklamanın yasak olduğu belirten trafik işaretlerine uymayarak park eden sürücüler 61/1-A cezası ile cezalandırılır.

Yol kenarındaki sarı çizgilere park etmek: Yol kenarındaki sarı çizgiler, park etmenin yasak olduğunu gösterir. Bu çizgilere rağmen park etmek de 61/1-A cezasına neden olur.

Kavşaklarda ve kesişme yerlerinde park etmek: Kavşakların ve kesişme yerlerinin 50 metre yakınına park etmek de 61/1-A cezası ile cezalandırılır.

Yol üzerinde park edilmesini yasaklayan diğer kurallara uymamak: Park yerleri ile ilgili diğer trafik kurallarına uymamak da 61/1-A cezasına yol açabilir.

61/1-A Trafik Cezası Ne Kadar?

2024 yılı itibarıyla 61/1-A trafik cezası 690 TL'dir. Bu ceza, ihlalin tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde ödenirse %25 indirim uygulanarak 517,50 TL'ye düşer.

61/1-A Trafik Cezasına İtiraz Nasıl Edilir?

Sürücüler, 61/1-A trafik cezasına 7 gün içinde itiraz edebilirler. İtiraz, e-Devlet üzerinden veya trafik zabıtasına bizzat başvurarak yapılmalıdır. İtirazda, cezanın iptali veya indirilmesi için gerekçelerin açıkça belirtilmesi gerekir.

Sonuç olarak 61/1-A trafik cezası, trafik kurallarına uymayan ve hatalı park yapan sürücülere uygulanan bir yaptırımdır. Sürücülerin, park yerleri ile ilgili trafik kurallarına dikkat ederek bu cezadan kaçınmaları önemlidir. Aksi takdirde, hem maddi yükümlülüklerle karşılaşabilirler hem de trafik güvenliğini tehlikeye atabilirler.