61/1-B Trafik Cezası Nedir? 61/1-B Trafik Cezası Neden Yazılır, Ne Kadar ve Kaç TL?

Sürücülerin ve yayaların mutlaka haberdar olması gereken konular arasında trafik cezaları da yer almaktadır. Trafik cezalarının bir kısmı kendine ait kodlarla ifade edilmektedir. Özellikle sürücülerin seyir halinde iken daha dikkatli olması için bahsi geçen cezalar arasında bulunan 61/1-B trafik cezası nedir, neden yazılır, ne kadar ve Kaç TL sorularının yanıtlarını bilmesi gerekir.

61/1-B Trafik Cezası Nedir?

Yasalara bağlı trafik mevzuatlarına göre; sürücüler seyir halinde kusurlu ve tehlikeli hareketlerde bulunması, kural ihlali yapmaları, trafikteki diğer sürücü ve yayaları riske atmaları durumunda belli başlı cezalara tabi tutulmaktadır. 61/1-B de bahsi geçen cezalar grubunda yer almaktadır. 61/1-B trafik cezası, taşıt yolunda park etmenin yasak olduğu yerlere park etme cezasıdır.

61/1-B Neden Yazılır?

61/1-B trafik cezası, taşıt yollarındaki tabela ile işaretli park yasağının olduğu yerlere park etmenin tespitinde yazılmaktadır.

61/1-B Ne Kadar, Kaç TL?

Trafik cezaları tutarları her yıl zamlanarak güncellenmektedir. Güncel 61/1-B cezası 690 Türk Lirasıdır. Ayrıca 10 ceza puanıdır. 61/1-B cezası bulunan sürücüler cezanın yazıldığı ilk 15 gün içerinde ödeme yaptıkları takdirde %25 tutarında indirimden faydalanabilirler.