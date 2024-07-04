61/1-N Trafik Cezası Nedir? 61/1-N Trafik Cezası Neden Yazılır, Ne Kadar ve Kaç TL?

61/1-N trafik cezası, hız limitlerini aşan sürücülere uygulanan ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla önemli bir tedbirdir. Bu ceza, sürücülerin trafik kurallarına uyumunu teşvik etmek ve kazaları önlemek için önemli bir rol oynamaktadır. 61/1-N trafik cezası nedir diyerek fikir sahibi olmamız bize hem ceza konusunda hem de trafik güvenliği açısından yardımcı olur. 61/1-N trafik cezası neden yazılır, ne kadar ve kaç TL bilgilerini edinmek trafik hayatımızda bize yardımcı olabilir.

61/1-N Trafik Cezası Nedir?

61/1-N trafik cezası, Karayolları Trafik Kanunu'nun 61. Maddesinin 1. Bendi'nin N fıkrasına göre "Yönetmelikte belirtilen haller dışında yaya yollarında park etmek" fiilini işleyen sürücülere uygulanan bir yaptırımdır.

61/1-N Trafik Cezası Neden Yazılır, Ne Kadar ve Kaç TL?

61/1-N trafik cezası ne zaman yazılır?

Yaya geçitlerine 5 metreden az mesafede park edilmesi

Yaya yollarında park edilmesi

Bisiklet yollarında park edilmesi

Engelli park yerlerinde engelli olmayan araçların park edilmesi

Park yeri işareti olmayan yerlerde park edilmesi (bazı istisnalar hariç)

Park yasağı olan yerlerde park edilmesi

61/1-N trafik cezası ne kadar?

2024 yılı için 61/1-N trafik cezası 690 TL'dir. Bu ceza, ceza tebligat tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ödenirse %25 indirimli olarak 517,50 TL'ye düşmektedir.

61/1-N trafik cezasına itiraz nasıl edilir?

61/1-N trafik cezasına itiraz etmek için cezanın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurmanız gerekmektedir. Başvurunuzda, itiraz dilekçenizi ve delillerinizi sunmanız gerekmektedir.

61/1-N trafik cezası, yaya yollarında park eden sürücülere uygulanan bir yaptırımdır. Cezanın tutarı 690 TL'dir ve 15 gün içerisinde ödenirse %25 indirim uygulanır. Cezaya 10 trafik ceza puanı da işlenir. 61/1-N trafik cezasından korunmak için trafik işaret ve levhalarına uymak ve park kurallarına riayet etmek önemlidir.