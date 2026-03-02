6.2 milyon çocuğa suç brifingi

Türkiye'de çocuk ve gençlerin suçtan korunmasına yönelik projeler sonuç vermeye başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanı Tarıkhan Çetiner, son verileri SABAH'a açıkladı. Çetiner, çocukların suça sürüklenmesinin yalnızca bireysel değil toplumsal bir mesele olduğunu belirterek, 2022'de İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda Milli Eğitim ve Aile Bakanlıkları ile Türkiye Belediyeler Birliği arasında imzalanan protokol kapsamında okullarda güvenlik tedbirlerinin artırıldığını söyledi. Bu çerçevede bin 134 okula sabit okul kolluk görevlisi, 24 bini aşkın okula güvenli eğitim koordinasyon görevlisi ve 21 binden fazla okula ekip görevlendirildi.

SSÇ SAYISI TÜM SUÇLARDA 2.1 AZALDI

Verilere göre 2024–2025 kıyaslamasında suça sürüklenen çocuk sayısı tüm suçlarda yüzde 2.1 azaldı. Kişilere karşı suçlarda yüzde 2, malvarlığına karşı suçlarda yüzde 9.2 düşüş kaydedildi. Güvenlik birimlerine getirilen çocuk sayısında da yüzde 2.4 gerileme oldu. Ruhsatsız silahlanmayla mücadelenin sürdüğünü belirten Çetiner, 2025'te toplam 84 bin 748 silah ele geçirildiğini, 96 bin 26 kişi hakkında işlem yapıldığını açıkladı. 7533 sayılı Kanun sonrası denetimlerin artırıldığını vurguladı. Toplum Destekli Polislik birimlerince yürütülen Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında 2012– 2025 yılları arasında 976 proje hayata geçirildi, 6.2 milyondan fazla çocuk ve gence ulaşıldı. 2024'te başlayan bilinçlendirme çalışmalarında ise siber zorbalık, yasa dışı bahis, teknoloji bağımlılığı ve dijital okuryazarlık gibi başlıklarda 4.4 milyondan fazla kişiye eğitim verildi. "Kayıp Alarmı Projesi" ile kaybolan çocukların bilgileri bölgedeki cep telefonu kullanıcılarına SMS yoluyla iletiliyor.