63 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon: 424 şüpheli yakalandı

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca; Antalya, Adana, Ağrı, Afyonkarahisar, Aydın, Ankara, Aksaray, Adıyaman, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Erzincan, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kahramanmaraş, Kayseri, Karabük, Karaman, Konya, Kocaeli, Kırıkkale, Kırşehir, Mardin, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Siirt, Sivas, Sinop, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Trabzon, Uşak, Van, Yalova, Yozgat ve Zonguldak'ta uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Jandarma tarafından 2 haftadır devam eden operasyonlarda 1 ton 343 kg uyuşturucu madde ile 178 bin 615 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Düzenlenen operasyonda 424 şüpheli yakalandı, 162'si tutuklandı, 70'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

"ZEHİR TACİRLERİYLE MÜCADELEMİZ AMANSIZ SÜRÜYOR"

Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Vatandaşlarımızın bilmesini isterim ki; zehir tacirleriyle mücadelemiz amansız sürüyor, sürmeye de devam edecek. Emeği geçenleri tebrik ediyorum" dedi.