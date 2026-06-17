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Giriş Tarihi: 17.06.2026

65 ilde 346 şüpheli hakkında gözaltı kararı

SENA UYANER SENA UYANER
65 ilde 346 şüpheli hakkında gözaltı kararı
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Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; mali suç örgütlerine yönelik, aralarında, İstanbul, Ankara, Adana ve İzmir'in de bulunduğu 65 ilde operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonda 346 şüpheli halkında gözaltı kararı alındı. Şüphelilerin; tefecilik, nitelikli dolandırıcılık, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, rüşvet, zimmet ve irtikap, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, resmi ve özel belgede sahtecilik, suçlarını işledikleri tespit edildi.

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65 ilde 346 şüpheli hakkında gözaltı kararı
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