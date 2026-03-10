6,5 milyonluk kuyumcu soygununda 4 tutuklama

İstiklal Mahallesi Tevfikbey Caddesi üzerindeki 5 Mart gecesi sabaha karşı bir kuyumcunun önüne kiralık araçla gelen hırsızlar, daha önceden kopyaladıkları belirlenen kumandayla iş yerinin kepenklerini açmış ve kapının camını balyozla kırarak içeri girmişti. Kuyumcuya giren maskeli 4 kişi, 30 saniye içerisinde 6,5 Milyon değerinde ziynet eşyalarını çalarak kayıplara karışmıştı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki tüm güvenlik kameralarının incelemeye aldı. Bursa istikametine doğru kaçtığı belirlenen kiralık aracın plakasını tespit eden ekipler, aracı kullanan şüphelilerin E.İ.A. ve Y.K. olduğunu belirledi. 2 kişiyi gözaltına alan polis, detaylı çalışmalar sonucu soyguna karışan diğer şüphelilerin de kimliklerini tespit etti. A.E ve B.K, kıskıvrak yakalandı. Adliyeye sevk edilen 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis, soyguna yardım ettiği belirlenen 3 şüphelinin daha yakalanması için çalışma başlattı.