65 yaş üstü ücretsiz ulaşım kalktı mı, kalkıyor mu? Son dakika açıklandı! İzmir, Ankara ve İstanbul’da 65 yaş üstü ulaşım kaldırılıyor mu?

65 yaş üstü ücretsiz ulaşım kaldırılıyor mu, sınır mı geliyor sorusu araştırılıyor. Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği (TÖHOB) aldığı karar doğrultusunda 65 yaş üstü vatandaşların bedava ulaşımına sınırlama getirildi. Alınan karar sonrası bu kararın ne zaman yürürlüğe gireceği merak ediliyor. Peki, 65 yaş üstü ücretsiz ulaşım kaldırıldı mı? İşte, konu hakkında detaylar

SON DAKİKA 65 YAŞ ÜSTÜ ÜCRETSİZ ULAŞIM KALKTI MI, İPTAL Mİ EDİLDİ?

Özel halk otobüsü esnafı, ücretsiz toplu taşımadan yararlanan vatandaşlara Türkiye genelinde her ayın sadece 4 günü hizmet vermeyi kararlaştırdı.

Ücretsiz toplu taşımadan faydalanan gruplar arasında 65 yaş üstü de yer alıyor. Dolayısıyla 65 yaş üstü vatandaşlar da ücretsiz taşıma hakkından ayda sadece 4 gün yararlanabilecek.

ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ ÜCRETLİ Mİ OLDU, HANGİ GÜNLER ÜCRETSİZ YOLCU TAŞIYACAK?

Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği (TÖHOB) Başkanı Ercan Soydaş, Türkiye genelindeki tüm özel halk otobüslerinin yalnızca her ayın 1'i ile 4'ü arası ücretsiz yolcu taşıyacağını bildirdi.

Soydaş, "Ayın geri kalan kısmında onlardan rica ediyoruz, lütfen kamu araçlarını kullansınlar veya alternatif toplu taşıma araçlarını tercih etsinler" dedi.

"BAKANLIK DESTEĞİ İKİ GÜN KARŞILAMAYA YETİYOR"

TÖHOB üyeleri, Ankara Ticaret Odası'nda (ATO) içlerinde 65 yaş üstü vatandaşların da olduğu ücretsiz taşıma hakkı olan 18 farklı grup hakkında karar almak için bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının özel halk otobüslerine olan desteğini yetersiz bulduklarını dile getiren otobüs şoförleri, söz konusu desteklerin sadece 2 günlük maliyetlerini karşıladığını öne sürdü.

TÖHOB Başkanı Ercan Soydaş, burada yaptığı konuşmada, kendilerinin bugüne kadar fedakarlık yaptığını fakat son raddeye geldiklerini söyledi.

"ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİ ÜCRETSİZ ULAŞIMDAN SÜREKLİ YARARLANACAK"

Şehit ve gazi aileleri, emniyet ve basın mensuplarının ücretsiz taşımadan sürekli yararlanabileceğini aktaran Soydaş, şunları kaydetti:

"Bakanlığın verdiği 2 günlük taşıma desteğine biz de 2 günlük bir fedakarlık yapalım. Daha önce açıkladığımız dört grup dışında kalan ve ücretsiz seyahat hakkı olan 18 farklı gruptaki yolcularımızı her ayın 1'i ile 4'ü arası taşıyalım. Geri kalan kısımdan da rica ediyorum. Lütfen kamu araçlarını kullansınlar. Türkiye genelindeki tüm özel otobüsler yalnızca ayın 1'i ile 4'ü arası ücretsiz yolcu taşıyacak. Geriye kalan 26 gün taşımayacak"

65 YAŞ ÜZERİ ÜCRETSİZ ULAŞIM İPTAL Mİ OLDU?

Özel halk otobüsü esnafı, toplu taşıma araçlarını ücretsiz veya indirimli kullanan kişiler ile ilgili Ankara Ticaret Odası'nda 'Genel Değerlendirme Toplantısı' yaptı. Toplantıya, yurt genelinde çok sayıda özel halk otobüsü sahibi katıldı. TÖHOB Başkanı Ercan Soydaş, alınan karara ilişkin açıklama yaptı.

Özel halk otobüsleriyle fiyat belirleme, hat ve güzergah belirleme yetkisinin belediyelerde olduğunu belirten Soydaş, "Hiçbir ilde ücretler olması gereken seviyede değil. Belediyelerin kendilerini ilgilendiren kısmını sübvanse etmesini istedik. Bakanlıkla ilgili kısmında da ücretsiz taşımaya kalıcı bir çözüm bulunsun istedik. Arkadaşlarımızla bu süreçte yaptığımız değerlendirmelerde şöyle bir görüş ortaya çıktı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı illere göre, değişmekle beraber ayda 2 günlük ücretsiz taşımayı karşılayan bir bedel ödüyor. Yıllardır esnafımız, bu geri kalan kısmını kendi imkanlarıyla fedakarca sürdürüyorlardı.

Şimdi genel kanı şu; bakanlığın verdiği 2 günlük taşıma, gelir desteği olan taşımayı yapalım, 2 gün de biz fedakarlık yapalım. Her ayın 1'i ile 4'ü arası daha önceki açıklamalarımızda saydığımız 4 grup dışında kalan 18 kalemi taşıyalım. Ayın geri kalan kısmında onlardan rica ediyoruz, lütfen kamu araçlarını kullansınlar veya alternatif toplu taşıma araçlarını tercih etsinler" dedi.

'ARAÇLARA BİLGİLENDİRME YAZILARI ASACAĞIZ'

Soydaş, kararın nasıl uygulanacağı, vatandaş ile otobüs şoförlerinin karşı karşıya gelmesinin nasıl önleneceğine yönelik soru üzerine, "Mevzuata göre; cihazları sökmek gibi bir yetkimiz, hakkımız yok. Arkadaşlarımız vatandaşlarımızı uyaracak. Araçlarımıza da tüm Türkiye genelinde bilgilendirme yazıları asacağız. Arkadaşlarımızla yaptığımız toplantıda 'Kesinlikle vatandaşlarımızı incitmeyin' yönünde katı kurallar da koyduk. Çünkü hiçbir vatandaşımızın incinmesini istemeyiz.

Burada sadece dikkat çekmek istediğimiz şu; hiçbir zaman 'vatandaşlarımıza verilen hak geri alınsın' talebinde bulunmadık, bulunmuyoruz da. Sadece esnaflarımıza yaptığı hizmetin bedeli ödensin istiyoruz. Bu konuda da hiçbir vatandaşımızı üzmeden arkadaşlarımız gerekli uyarılarını yapacak. Bizi anlayışla karşılayacaklarını umut ediyoruz" diye konuştu.

2014 YILINDAN BERİ YÜRÜRLÜKTE

Ülkemizde 4 Mart 2014 tarihinde yürürlüğe giren Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliği kapsamında Türk vatandaşı olan 65 yaş ve üzeri kişiler toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz faydalanıyor.

Türk vatandaşı olan altmış beş yaş ve üzeri kişiler, demiryolları ve denizyollarının şehiriçi hatları ile belediyelere, belediyeler tarafından kurulan şirketlere, birlik, müessese ve işletmelere veya belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketlere ait şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanma uygulamasına devam ediliyor.

65 YAŞ ÜSTÜ İSTANBULKART NASIL BAŞVURU YAPILIR?

65 yaşını dolduran her Türk vatandaşı, 65 Yaş üstü İstanbulkart'ını kullanabilmektedir. 65 Yaş üstü İstanbulkart' başvuru yapmanın iki yolu bulunuyor.

1-65 Yaş Kart alacak kişiler, ilk kez veya kayıp nedeniyle başvuruda bulunuyorsanız; https://bireysel.istanbulkart.istanbul/ linki üzerinden online kart başvurusu yapılabilirsiniz.

2- Size en yakın başvuru merkezine giderek başvuru da bulunabilirsiniz.