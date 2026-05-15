65 yıl cezası vardı: Çocuk doğurup kaçıyordu! Rekortmen hırsız kadın yeniden ceza aldı

Olay, İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir ikametten yaklaşık 20 bin TL nakit para çalınması üzerine Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan takip ve araştırmada hırsızlık olayını Saniye G. (31) ile 13 yaşındaki oğlu Ç.G.'nin gerçekleştirdiği tespit edildi. Polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan anne ve oğlunun işlemleri emniyette tamamlandı.