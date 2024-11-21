657 Mazeret İzni Hangi Durumlarda Kullanılır? Memura Hangi Hallerde Mazeret İzni Verilir?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Türkiye'deki kamu görevlilerinin çalışma düzenini ve haklarını belirleyen en önemli yasal düzenlemedir. Bu kanun, memurların tatil hakları, izin kullanımları ve çeşitli özlük hakları ile ilgili kapsamlı bir çerçeve sunar. Mazeret izni, devlet memurlarına belirli özel ve acil durumlarda verilen bir izin türüdür. Mazeret İzni hangi durumlarda kullanılır ya da memura hangi hallerde mazeret izni verilir soruları da memurların haklarından haberdar olmasında yardımcı olur.

657 Mazeret İzni Hangi Durumlarda Kullanılır?

657 sayılı Kanun'a göre mazeret izni kullanılabilecek başlıca durumlar şunlardır:

• Evlilik: Memurun kendisi veya çocuğunun evlenmesi durumunda, evlilik tarihinden itibaren 3 gün süre ile mazeret izni alınabilir.

• Vefat: Memurun eşinin, çocuklarının, anne veya babasının vefatı durumunda 3 gün süre ile mazeret izni alınabilir.

• Taşınma: Memurun taşınması durumunda 1 gün süreyle mazeret izni alınabilir.

• Diğer Zorunlu Sebepler: Yukarıda belirtilen durumların yanı sıra, memurun babalık, evlilik ve ölüm halleri dışında zorunlu sebeplerle mazeretine bağlı olarak toptan veya bölümler halinde 10 güne kadar mazeret izni alınabilir. Ancak bu durumun kanıtlanması gerekmektedir.

Memura Hangi Hallerde Mazeret İzni Verilir?

Mazeret izni kullanmak isteyen memurlar, ilgili birime yazılı olarak başvuruda bulunmalıdır. Başvuruda, izin nedeni ve süresi belirtilmelidir. İzin başvurusu, amir tarafından değerlendirilir ve uygun görülmesi halinde izin verilir.

• Doğum İzni (Kadın Memurlar İçin): Kadın memurlara, doğum yaptıktan sonra doğum izni hakkı verilir.

• Disiplin Cezası Durumları: Bazı özel durumlarda, memurun devlete karşı sorumlulukları ve bağlı olduğu mevzuat nedeniyle, kısa süreli görev dışı kalabilmesi için mazeret izni verilebilir.

• Üst Düzey Görevler ve Eğitim Durumları: Bir memur, görevinde yükselme veya mesleki eğitim amacıyla başka bir şehre veya yurtdışına seyahat ediyorsa, bu durumu desteklemek için mazeret izni talep edebilir. Bu izinler genellikle uzun süreli olabilse de, belirli bir eğitim programı veya görev ataması için de geçerli olabilir.