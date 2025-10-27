65’inden sonra üniversiteye döndüler

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bünyesinde öğrenim gören 600 bine yakın öğrencinin 5 bin kadarı da 60 ve üzeri yaşlarda eğitim gören öğrencilerden oluşuyor. Dijital fakülte konumundaki AUZEF'te eğitimini sürdüren ihtiyar öğrenciler, Ahmet Coşkunaydın (75), Ali Fuat Toptaş (64), Meryem Altın (64) ve 73 yaşındaki Şaban Ünal Çakmak eğitim hayatlarını SABAH'a anlattı.51 yıl önce İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden mezun olup iletişim alanı ve çalışma ekonomisi üzerine yüksek lisans Ahmet Coşkunaydın (75) da AUZEF'te eğitimini sürdüren isimlerden. Coşkunaydın, coğrafya bölümünü bitirdikten sonra yaşlı bakımı bölümünü okumaya başladı. 64 yaşındaki evli ve iki çocuk babası Ali Fuat Toptaş da Yıldız Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği bölümünden mezun bir isim. İstanbul Üniversitesi'nde veterinerlik okuyan kızına destek olmak için kendisi de AUZEF'te sosyoloji okumaya başladı. 64 yaşındaki evli ve iki çocuk annesi Meryem Altın da AUZEF'te yaşlı bakım bölümünü bitirdikten sonra sosyal hizmet bölümünü okumaya başladı. Altın, "Torunum okulda yazı yazmayı öğrenemiyordu. Evde ben öğrettim. Şimdi TÜBİTAK ile proje yapıyor. Projenin bir kısmını birlikte hazırladık" dedi. Şaban Ünal Çakmak (73) ise 1970'li yıllarda ayrılmak zorunda kaldığı üniversiteye AUZEF'le döndü. Çakmak gazetecilik bölümünde okuyor.