663 yıldır süren Er Meydanı heyecanı

Türkiye'nin farklı illerinden Edirne'ye gelen güreşseverler, 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne ilgi gösteriyor. Kırkpınar'ın üçüncü gün güreşleri sabah saatlerinde minik boylardaki pehlivanların müsabakalarıyla başladı. Sarayiçi Er Meydanı'ndaki karşılaşmaları takip etmek isteyen güreşseverler, bilet gişelerinde sıraya girdi. Güreşseverler, bilet kontrollerinin ardından er meydanına girerek müsabakaları izlemeye başladı.Kırkpınar'ın ritüellerinden "başpehlivanın hamama gitmesi" geleneği gereği hamamcılar hazırlıklarını tamamladı. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ardından başpehlivanın hamama gitmesi, Osmanlı'dan bu yana süregelen bir geleneğin devamı olarak bu yıl da sürdürülecek. Pazar günü final güreşi sonrası hamam sefası, başpehlivanın hem bedenini hem de ruhunu dinlendirdiği bir ritüel olarak büyük bir anlam taşıyor. Geleneğe göre başpehlivan, er meydanındaki zaferinin ardından taraftarlarının coşkulu tezahüratları eşliğinde kent merkezine doğru yürüyüşe geçiyor. Hangi hamama gideceğine başpehlivanın karar vermesi nedeniyle bir anlamda sürpriz olarak değerlendirilen durum, kentteki hamamcıları da heyecanlandırıyor.Tatil için geldiği Türkiye'de Kırkpınar'ı izledikten sonra yağlı güreş tutkunu olan Alman fotoğraf sanatçısı Axel Würz, 20 yıldır Edirne Sarayiçi Er Meydanı'na gelerek Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni fotoğraflıyor. Kırkpınar ve yağlı güreşe olan merakı nedeniyle Türkiye'ye yerleşme kararı alan Würz, yaklaşık 15 yıldır İstanbul'da yaşıyor. Würz, çifte vatandaşlık başvurusunun olumlu sonuçlanmasıyla Türk vatandaşlığı hakkı kazandı. Psikiyatr olan 55 yaşındaki Würz, her yıl yağlı güreş sezonunun başlamasıyla farklı kentlerde yapılan organizasyonlara giderek kendi kadrajından güreşleri yansıtıyor.Kırkpınar yoğunluğunun yaşandığı kentteki oteller bir süre önce doldu. Yurdun çeşitli yerlerinden gelen güreşseverlerden bazıları, otellerde yer bulamayınca çareyi araçları veya er meydanı yakınına kurdukları çadırlarda kalmakta buldu. RİTMİNİ TUTUYORLAREdirne'de Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne ritimleriyle yön veren Fahrettin Zurnacı (71) ile torunu Alaaddin Zurnacı (32) çayırda birlikte görev yapmanın heyecanını yaşıyor. Babalarından ve dedelerinden edindikleri sanatı gelecek kuşaklara aktararak devam ettiren Zurnacı ailesi, güreşçilerin anlık durumlarına göre zurnanın ritmini ayarlıyor.