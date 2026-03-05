67 ilde dev operasyon: Uyuşturucu madde satıcılarına vurgun! 628 gözaltı

İzmir, Muğla, Antalya, Ordu, Ankara, Şırnak, Adana, Aksaray, Gaziantep, Karaman, Hatay, Kırıkkale, Samsun, Kırklareli, Mersin, Osmaniye, Uşak, Erzurum, Manisa, Kastamonu, İstanbul, Zonguldak, Konya, Afyonkarahisar, Bursa, Bartın, Hakkari, Batman, Tekirdağ, Çanakkale, Aydın, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Sakarya, Iğdır, Kırşehir, Karabük, Yalova, Rize, Eskişehir, Van, Isparta, Adıyaman, Şanlıurfa, Ağrı, Elazığ, Amasya, Sivas, Bilecik, Denizli, Bingöl, Kahramanmaraş, Bolu, Kayseri, Burdur, Balıkesir, Edirne, Malatya, Kars, Kütahya, Muş, Niğde, Siirt, Tokat, Sinop ve Kocaeli'nde düzenlenen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonlara 895 ekip, 2 bin 237 personel, 12 hava aracı ve 21 narkotik dedektör köpeği katıldı. Operasyonlarda 574 kg uyuşturucu madde ve çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi. Düzenlenen operasyonda 638 şüpheli yakalandı, 266'sı tutuklandı, 68'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.