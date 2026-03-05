Haberler Yaşam Haberleri 67 ilde dev operasyon: Uyuşturucu madde satıcılarına vurgun! 628 gözaltı
Giriş Tarihi: 5.03.2026 15:56

67 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Polis tarafından 5 gündür süren operasyonlarda 574 kg uyuşturucu madde ve çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi. Düzenlenen operasyonda 638 şüpheli yakalandı, 266’sı tutuklandı, 68’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

İzmir, Muğla, Antalya, Ordu, Ankara, Şırnak, Adana, Aksaray, Gaziantep, Karaman, Hatay, Kırıkkale, Samsun, Kırklareli, Mersin, Osmaniye, Uşak, Erzurum, Manisa, Kastamonu, İstanbul, Zonguldak, Konya, Afyonkarahisar, Bursa, Bartın, Hakkari, Batman, Tekirdağ, Çanakkale, Aydın, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Sakarya, Iğdır, Kırşehir, Karabük, Yalova, Rize, Eskişehir, Van, Isparta, Adıyaman, Şanlıurfa, Ağrı, Elazığ, Amasya, Sivas, Bilecik, Denizli, Bingöl, Kahramanmaraş, Bolu, Kayseri, Burdur, Balıkesir, Edirne, Malatya, Kars, Kütahya, Muş, Niğde, Siirt, Tokat, Sinop ve Kocaeli'nde düzenlenen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonlara 895 ekip, 2 bin 237 personel, 12 hava aracı ve 21 narkotik dedektör köpeği katıldı. Operasyonlarda 574 kg uyuşturucu madde ve çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi. Düzenlenen operasyonda 638 şüpheli yakalandı, 266'sı tutuklandı, 68'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

574 KG UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

895 ekip, 2 bin 237 personel, 12 hava aracı ve 21 narkotik dedektör köpeğinin katıldığı operasyonlar sonucu 574 kg uyuşturucu madde ile 755 bin 614 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

"ZEHİR TACİRLERİNE YÖNELİK OPERASYONLARIMIZ KESİNTİSİZ SÜRDÜRÜLMEKTEDİR"

Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanlığı, "Gençlerimizi ve toplum sağlığını hedef alan zehir tacirlerine karşı yürütülen operasyonlarımız, ülke genelinde etkin ve kesintisiz şekilde sürdürülmektedir. Daire Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, Kahraman Polislerimizi ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" dedi.

