67 ilde dev operasyon: Uyuşturucu madde satıcılarına vurgun! 628 gözaltı

İzmir, Muğla, Antalya, Ordu, Ankara, Şırnak, Adana, Aksaray, Gaziantep, Karaman, Hatay, Kırıkkale, Samsun, Kırklareli, Mersin, Osmaniye, Uşak, Erzurum, Manisa, Kastamonu, İstanbul, Zonguldak, Konya, Afyonkarahisar, Bursa, Bartın, Hakkari, Batman, Tekirdağ, Çanakkale, Aydın, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Sakarya, Iğdır, Kırşehir, Karabük, Yalova, Rize, Eskişehir, Van, Isparta, Adıyaman, Şanlıurfa, Ağrı, Elazığ, Amasya, Sivas, Bilecik, Denizli, Bingöl, Kahramanmaraş, Bolu, Kayseri, Burdur, Balıkesir, Edirne, Malatya, Kars, Kütahya, Muş, Niğde, Siirt, Tokat, Sinop ve Kocaeli'nde düzenlenen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonlara 895 ekip, 2 bin 237 personel, 12 hava aracı ve 21 narkotik dedektör köpeği katıldı. Operasyonlarda 574 kg uyuşturucu madde ve çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi. Düzenlenen operasyonda 638 şüpheli yakalandı, 266'sı tutuklandı, 68'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.
"ZEHİR TACİRLERİNE YÖNELİK OPERASYONLARIMIZ KESİNTİSİZ SÜRDÜRÜLMEKTEDİR"
Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanlığı, "Gençlerimizi ve toplum sağlığını hedef alan zehir tacirlerine karşı yürütülen operasyonlarımız, ülke genelinde etkin ve kesintisiz şekilde sürdürülmektedir. Daire Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, Kahraman Polislerimizi ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" dedi.