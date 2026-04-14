67 ilde narkotik operasyonu

Uyuşturucuyla mücadele yurdun her yanında aralıksız olarak sürdürülüyor. Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, 7-12 Nisan'da 67 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik geniş çaplı çalışma yürütüldü. Bu kapsamda düzenlenen operasyonlara; bin 329 ekip, 3 bin 322 personel, 16 hava aracı ve 39 narkotik dedektör köpeği katıldı. Operasyonlarda gözaltına alınan 839 şüpheliden 349'u hakimliklerce tutuklandı, 115'i hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Güvenlik güçlerince yapılan aramalarda, 580 kilo 348 gram uyuşturucu madde ile 1 milyon 108 bin 107 uyuşturucu hap ele geçirildi.

3 TUTUKLAMA

Öte yandan geçtiğimiz cumartesi gecesi ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmaları kapsamında İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlı Bebek, Etiler, Kuruçeşme'de bulunan bazı ünlü mekânlara baskın yapan ve 19 kişiyi gözaltına alan narkotik polisleri; zehir tacirlerine Esenler, Fatih ve Zeytinburnu'nda peş peşe operasyonlar yaptı. Üç kişi "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak'' suçundan gözaltına alındı. İki ikamet adresi ve üç araçta yapılan detaylı aramalarda satışa hazır paketlenmiş halde ve valizler içerisinde uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı. Operasyonlarda 147 bin sentetik hap, 11 kilo 500 gram skunk maddesi, 1 kilo 150 gram kokain maddesi ve 1 kilo katkı maddesi, 6 kilo bonzai hammaddesi bulundu. Uyuşturucu sevkiyatı esnasında suçüstü yakalanan üç zehir taciri de tutuklandı.