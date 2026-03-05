67 ilde zehir tacirlerine operasyon: 638 gözaltı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıklarımız koordinesinde İl Emniyet Müdürlüklerince toplam 67 ilde 895 ekip, 2 bin 237 personel, 12 hava aracı ve 21 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla 'uyuşturucu madde satıcılarına' yönelik operasyonlar düzenlendi.

266 TUTUKLAMA

Son 5 gündür düzenlenen operasyonlarımızda 574 kilogram uyuşturucu madde ile 755 bin 614 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 638 şüpheli yakalandı. 266'sı tutuklandı, 68'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

OPERASYONLARIMIZ KARARLILIKLA SÜRDÜRÜLMEKTEDİR

Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Gençlerimizi ve toplum sağlığını hedef alan zehir tacirlerine karşı yürütülen operasyonlarımız, ülke genelinde etkin ve kesintisiz şekilde sürdürülmektedir. Daire Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, kahraman polislerimizi ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi.