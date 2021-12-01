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Giriş Tarihi: 2.12.2021

69 günde tamamlandı, açılıyor

69 günde tamamlandı, açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sel bölgelerinde yaraların hızla sarıldığını ifade ederek, Bartın’da 69 günde bitirilen Kumluca-2 Köprüsü’nün bugün hizmete açılacağını duyurdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Batı Karadeniz Bölgesi'nde yaşanan aşırı yağış sonucunda sel ve su baskınlarında meydana gelen yaraların hızla sarıldığını kaydetti. Bartın, Kastamonu ve Sinop'un Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edildiğini anımsatan Karaismailoğlu, bölge genelinde Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda toplam 1228 kilometrelik yol ağının 154 kilometrelik kesiminde hasar olduğunu ve 7 köprünün yıkıldığını, 12 köprünün hasar gördüğünü bildirdi. Bartın'da yaşanan sel felaketinden sonra 111 kilometrelik yolun 41 kilometrelik kesiminde hasar meydana geldiğini, 3 köprünün yıkıldığını aktardı.

ESKİ HALİNDEN İKİ KAT DAHA UZUN
Karaismailoğlu, selden hasar gören köprülere yönelik çalışmaları hızla arka arkaya tamamladıklarını, bugün de Bartın'da Kumluca-2 Köprüsü'nü açacaklarını duyurarak şunları kaydetti: "Yıkılan köprünün yerine bölgede ulaşımı sağlayacak Kumluca-2 Köprüsü 67 metre uzunluğunda, 2x1 şeritli, bitümlü sıcak karışım kaplamalı tek yol standardında projelendirilerek 69 gün gibi kısa bir sürede tamamlandı. Önceki köprüye göre uzunluğu iki kat artırılan Kumluca-2 Köprüsü'nün yüksekliği 7 metreye çıkarılarak aşırı yağışın etkisiyle oluşabilecek olası olumsuz durumların önüne geçildi." ANKARA

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69 günde tamamlandı, açılıyor
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