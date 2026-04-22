69 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon: 586 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi, 1018 şüpheli yakalandı

İzmir, Ankara, Adana, Samsun, Gaziantep, İstanbul, Mersin, Antalya, Konya, Manisa, Bursa, Balıkesir, Şanlıurfa, Kocaeli, Uşak, Denizli, Tekirdağ, Çorum, Çanakkale, Osmaniye, Kahramanmaraş, Kayseri, Sivas, Çankırı, Elazığ, Hatay, Muğla, Van, Kütahya, Malatya, Ordu, Sakarya, Aydın, Kırklareli, Diyarbakır, Afyonkarahisar, Niğde, Batman, Hakkari, Kastamonu, Eskişehir, Bayburt, Tokat, Kilis, Mardin, Aksaray, Bolu, Burdur, Düzce, Rize, Şırnak, Sinop, Zonguldak, Trabzon, Ağrı, Giresun, Karabük, Nevşehir, Yozgat, Erzurum, Erzincan, Iğdır, Isparta, Karaman, Adıyaman, Bingöl, Edirne, Kırıkkale ve Yalova'da uyuşturucu madde satıcılarına yönelik polis tarafından operasyon düzenlendi. 1 haftadır devam eden operasyonlar sonucunda 586 kg uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 1018 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerin 478'i tutuklandı, 133'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

4 MİLYON 715 BİN UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

1.527 ekip, 3 bin 817 personel, 19 hava aracı ve 41 narkotik dedektör köpeğinin katıldığı operasyonlarda 586 kg uyuşturucu madde ile 4 milyon 715 bin 47 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

"ZEHİR TACİRLERİNE OPERASYONLARIMIZI KESİNTİSİZ SÜRDÜRÜYORUZ"

Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanlığı "Gençlerimizi ve toplum sağlığını hedef alan zehir tacirlerine karşı operasyonlarımızı, ülke genelinde etkin ve kesintisiz şekilde sürdürüyoruz. Başkanlığımızı, Kahraman Polislerimizi, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" dedi.