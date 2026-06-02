7 aylık hamile Esma’nın sır ölümü

Antalya'nın- Kepez ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşayan Esma Uğur'a (27) ulaşamayan yakınları evine gitti. Kapıyı çalmalarına rağmen açılmayınca polis ekiplerine haber verildi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde hemşire olan Esra Uğur'un evine giren ekipler, hareketsiz halde bulunan genç kadının ve karnındaki 7 aylık bebeğinin hayatını kaybettiğini belirledi. Uğur'un cansız bedeni otopsi işlemleri için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan, genç hemşirenin haberi alarak eve gelen eşi U.U. sinir krizi geçirdi. Yaklaşık 1 yıl önce evlenen çiftin geçtiğimiz günlerde ayrılık kararı aldığı öne sürüldü.