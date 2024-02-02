7 binden fazla böbrek nakli yapmıştı

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi'nin ardından 15 yıldır özel bir hastanede görev yapan ve en son geçtiğimiz yıl Ekim ayında Organ Nakli Merkezi Bölüm Başkanlığı görevinden sağlık nedeni ile ayrılan Prof. Dr. Alper Demirbaş, hayatını kaybetti. İstanbul'daki bir hastanede akciğer kanseri nedeniyle ameliyat olan Prof. Dr. Alper Demirbaş, enfeksiyon nedeniyle Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Yaklaşık 3 haftadır yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Demirbaş, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

TÜRKİYE'DE ÇIĞIR AÇMIŞTI

Prof. Dr. Alper Demirbaş, 28 yıldır organ nakli, 36 yıldır da sayısız genel cerrahi ameliyatları gerçekleştiriyor, hastalarının sağlığına kavuşmasını sağladı. Demirbaş'ın son olarak geçtiğimiz hafta sağlıkta sosyal sorumluluk ödülüne layık görülmüştü.

Prof. Dr. Demirbaş, Akdeniz Üniversitesi ve özel hastanelerinde toplamda 7 binden fazla böbrek nakline imza atmıştı. CHP eski Genel Başkasın Deniz Baykal kendisine Antalya ikinci sıradan milletvekilliği teklif etmesine rağmen "Hastalarıma doktorsuz kalır" diyerek milletvekilliğini kabul etmemişti.

SAĞLIK TURİZMİNDE DE ÇIĞIR AÇMIŞTI

Prof. Demirbaş organ naklinin yanı sıra Türkiye'de sağlık turizminin gelişmesi için çalışmalar yapmıştı. Dünyanın dört bir yanından hastaların Antalya'daki hastanelerde böbrek nakli olmasını sağlamış ve sağlık turizminin gelişmesine önderlik etmişti.

Prof. Dr, Demirbaş bütün bunların yanında sayısız doktor yetiştirmiş ve başta ABD ve AB ülkelerinde hastanelerde çalışması için teklifler almış ancak kabul etmemişti. Prof. Dr. Alper Demirbaş'ın ölümünün ardından Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi ve yetiştirdiği onlarca profesör üzüntü mesajı yayınladı.