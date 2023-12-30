7. Ev Akrep Burcu Ne Demek? 7. Ev Akrep Yöneticisi Hangi Gezegen, Genel Özellikleri Neler?

Doğum haritasında 7. evin temsil ettikleri içinde en önemlisi, insan ilişkileridir. Bu, insanlarla kurulan iletişim hakkında bilgi verir. 7. evde Akrep burcunun olması ise bireyin, yüzeysel ilişkiler kurmaktan hoşlanmadığı ve bu nedenle yalnız kalmaya meyilli olduğu sonucu çıkarılabilir. Daha birçok şey hakkında bilgi verdiği için 7. ev Akrep burcu ne demek, yöneticisi hangi gezegen ve genel özellikleri neler öğrenmekte fayda vardır.

7. Ev Akrep Burcu Ne Demektir?

Doğum haritasının batı ufkunda bulunan 7. ev, romantik ilişkiler, iş ortaklıkları, arkadaşlar, düşmanlar, sözleşmeler ve müzakereler ile ilgilidir. Birinci evin tam karşısında bulunur ve bazı astrologlara göre ölümle de ilişkilidir. Ortaklıkları temsil ettiğinden dolayı aynı zamanda sorumluluk almayı da beraberinde getirir.

7. evde Akrep burcunun olması ise ilişkilerde sürekli güç mücadelelerinin, kaosun, şüphenin, gizemin, tartışmanın ve hatta şiddetin olduğunu gösterir. Kişi, insanlara karşı oldukça temkinli ve soğuk olduğu için güvenle ilişki kurmakta zorlanır. Yeterince araştırmadan, emin olmadan aşk yaşaması ve iş ortaklığı içinde olması imkansızdır. Akrep burcu 7. evde oldukça sert etkiler yaratır ve ilişkilerde hakimiyeti elinde tutan taraf olmak ister. Bu nedenle, evlilik ve diğer ilişkiler açısından bakıldığında zor bir konumdur.

7. Ev Akrep Yöneticisi Hangi Gezegendir?

Astrolojide 7. ev, tüm ilişkileri kapsar ve biriyle herhangi bir nedenden dolayı birlikte hareket etmek, sürekli ilişki içinde olmak ile bundan ötürü bağımsızlığı biraz kaybetmek ile ilgilidir. Partnerler ile ilgili olan 7. ev için yararlı olan gezegenler arasında, Merkür, Venüs, Ay ve Jüpiter bulunur. Zararlı olanlar ise Satürn, Mars, Kuzey Ay Düğümü (Rahu) ve Güney Ay Düğümü'dür (Ketu). Akrep burcunun yönetici gezegenleri ise Mars ve Plüton'dur. Bu iki gezegenin temsil ettiği kavramlara bakıldığında Mars, eril enerji, saldırganlık, savaş ve mücadele demektir. Plüton ise bilinçaltı, yaşam, ölüm, sırlar, hazineler ve cinsellik ile ilgilidir. Bu nedenle, 7. evin Akrep burcunda olması, birtakım sert etkilerin ortaya çıkmasına zemin hazırlar. Bu etkiye maruz kalan bireyin ilişkileri çok zordur ve karşı tarafta aradıkları ise güven, sadakat, çekicilik, cinsellik, ruhsal derinlik, tutku ve romantizmdir.

7. Ev Akrepse Ne Olur?

Evlilik, iş ortaklığı ve diğer ilişkileri etkileyen 7. evde eğer Akrep burcu bulunuyor ise kişi, çok yoğun ve tutkulu ilişkiler yaşar. Tekdüze, sıkıcı ve yüzeysel ilişkilerin insanı değildir. Kaostan beslendiği için ilişkilerinde hep bir karmaşa ve bulanıklık vardır. Evlilikte cinsellik her zaman ön planda olur ve partnerinin cinsel açıdan çekici olması önemlidir. İş ve para ile ilgili konularda güven olmazsa olmazdır ve sonu belli olmayan riskli girişimler kişiye göre değildir. Ek olarak, 7. evinde Akrep burcu olanların ilişkilerinde sergiledikleri genel özellikleri şu şekildedir: