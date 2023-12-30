Haberler Yaşam Haberleri 7. Ev Akrep Burcu Ne Demek? 7. Ev Akrep Yöneticisi Hangi Gezegen, Genel Özellikleri Neler?
Giriş Tarihi: 30.12.2023 10:14 Son Güncelleme: 30.12.2023 10:15

7. Ev Akrep Burcu Ne Demek? 7. Ev Akrep Yöneticisi Hangi Gezegen, Genel Özellikleri Neler?

Astrolojiye göre 7. ev, aşk, ilişkiler ve evlilik ile ilgilidir. Doğum haritası analizi yaptıranlar için 7. evin temsil ettiği kavramlar oldukça merak uyandırıcıdır. Bu evde Akrep burcunun olması, kişinin kaotik ama bir o kadar da tutkulu ilişkiler kurduğu anlamına gelir. Detaylı olarak öğrenmek için 7. ev Akrep burcu ne demek, yöneticisi hangi gezegen ve genel özellikleri neler mutlaka araştırılmalıdır.

7. Ev Akrep Burcu Ne Demek? 7. Ev Akrep Yöneticisi Hangi Gezegen, Genel Özellikleri Neler?

Doğum haritasında 7. evin temsil ettikleri içinde en önemlisi, insan ilişkileridir. Bu, insanlarla kurulan iletişim hakkında bilgi verir. 7. evde Akrep burcunun olması ise bireyin, yüzeysel ilişkiler kurmaktan hoşlanmadığı ve bu nedenle yalnız kalmaya meyilli olduğu sonucu çıkarılabilir. Daha birçok şey hakkında bilgi verdiği için 7. ev Akrep burcu ne demek, yöneticisi hangi gezegen ve genel özellikleri neler öğrenmekte fayda vardır.

7. Ev Akrep Burcu Ne Demektir?

Doğum haritasının batı ufkunda bulunan 7. ev, romantik ilişkiler, iş ortaklıkları, arkadaşlar, düşmanlar, sözleşmeler ve müzakereler ile ilgilidir. Birinci evin tam karşısında bulunur ve bazı astrologlara göre ölümle de ilişkilidir. Ortaklıkları temsil ettiğinden dolayı aynı zamanda sorumluluk almayı da beraberinde getirir.

7. evde Akrep burcunun olması ise ilişkilerde sürekli güç mücadelelerinin, kaosun, şüphenin, gizemin, tartışmanın ve hatta şiddetin olduğunu gösterir. Kişi, insanlara karşı oldukça temkinli ve soğuk olduğu için güvenle ilişki kurmakta zorlanır. Yeterince araştırmadan, emin olmadan aşk yaşaması ve iş ortaklığı içinde olması imkansızdır. Akrep burcu 7. evde oldukça sert etkiler yaratır ve ilişkilerde hakimiyeti elinde tutan taraf olmak ister. Bu nedenle, evlilik ve diğer ilişkiler açısından bakıldığında zor bir konumdur.

7. Ev Akrep Yöneticisi Hangi Gezegendir?

Astrolojide 7. ev, tüm ilişkileri kapsar ve biriyle herhangi bir nedenden dolayı birlikte hareket etmek, sürekli ilişki içinde olmak ile bundan ötürü bağımsızlığı biraz kaybetmek ile ilgilidir. Partnerler ile ilgili olan 7. ev için yararlı olan gezegenler arasında, Merkür, Venüs, Ay ve Jüpiter bulunur. Zararlı olanlar ise Satürn, Mars, Kuzey Ay Düğümü (Rahu) ve Güney Ay Düğümü'dür (Ketu). Akrep burcunun yönetici gezegenleri ise Mars ve Plüton'dur. Bu iki gezegenin temsil ettiği kavramlara bakıldığında Mars, eril enerji, saldırganlık, savaş ve mücadele demektir. Plüton ise bilinçaltı, yaşam, ölüm, sırlar, hazineler ve cinsellik ile ilgilidir. Bu nedenle, 7. evin Akrep burcunda olması, birtakım sert etkilerin ortaya çıkmasına zemin hazırlar. Bu etkiye maruz kalan bireyin ilişkileri çok zordur ve karşı tarafta aradıkları ise güven, sadakat, çekicilik, cinsellik, ruhsal derinlik, tutku ve romantizmdir.

7. Ev Akrepse Ne Olur?

Evlilik, iş ortaklığı ve diğer ilişkileri etkileyen 7. evde eğer Akrep burcu bulunuyor ise kişi, çok yoğun ve tutkulu ilişkiler yaşar. Tekdüze, sıkıcı ve yüzeysel ilişkilerin insanı değildir. Kaostan beslendiği için ilişkilerinde hep bir karmaşa ve bulanıklık vardır. Evlilikte cinsellik her zaman ön planda olur ve partnerinin cinsel açıdan çekici olması önemlidir. İş ve para ile ilgili konularda güven olmazsa olmazdır ve sonu belli olmayan riskli girişimler kişiye göre değildir. Ek olarak, 7. evinde Akrep burcu olanların ilişkilerinde sergiledikleri genel özellikleri şu şekildedir:

  • Çekici
  • Güçlü
  • Karizmatik
  • Güvenilir
  • Sadık
  • Özgür
  • Bireysel
  • Kavgacı

EN ÇOK OKUNANLAR

TFF'den Mehmet Büyükekşi açıklaması! Sağlık durumu ve istifa iddiası hakkında gelişme...
Abla-kardeş kavgasında yeni perde! Meral Akşener'den Ekrem İmamoğlu'na gözdağı: Parça parça edeceğim
Mansur Yavaş'a soğuk duş! Ankara'da İyi Parti'den flaş karar: Akşener Servet Avcı ile anlaştı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA | Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 16 hedef imha edildi
Özgür Karabat hakkında çıkan haberleri kaldırmıştı: O hakimden geri adım! 'Garabet' karardan döndü
İmamoğlu kibri ve yargı skandalı
‘FETÖ'yü savunmak muhalefet olamaz’ diyen meclis üyesi CHP’den ihraç edildi
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Süper Kupa'nın ertelenmesi sonrası açıklama: Atatürk ülkemizin ortak değeridir
İbret alan oldu mu?
ARKADAŞINA GÖNDER
7. Ev Akrep Burcu Ne Demek? 7. Ev Akrep Yöneticisi Hangi Gezegen, Genel Özellikleri Neler?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA