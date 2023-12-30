7. Ev Kova Burcu Ne Demek? 7. Ev Kova Yöneticisi Hangi Gezegen, Genel Özellikleri Neler?

7. ev kişilerin ilişkilerinde ortaya çıkan tepkilerini anlayabilmekte önem taşıyan bir astroloji kavramıdır. Gölge kimlik olarak da açıklanabilen bu kavram evlilik hayatından yapılacak ortaklıklara kadar birçok alanda dengeleri konu alır. Bundan dolayı yöneticisi gezegen ve genel özellikleri hakkında bilgi edinmek önemlidir. 7. ev kova burcu ne demek sorusunun yanıtı da özellikle bu burcun kişileri tarafından merak edilenlerdendir.

7. Ev Kova Burcu Ne Demek?

Astrolojide 7. ev kişilerin seçecekleri eş, evlilik yaşamı ve hayatları ile ilgili birçok gelişmeyi yakından ilgilendiren bir konu. Evlenilen kişi ile kurulacak ortak hayatlardan yakın dostluklara kadar birçok konuda kişilerin bilgi edinmesine imkân tanır.

Kova burcu 7. Ev de yine bu burcun yaşamlarında kuracakları dengeler hakkında bilgi verir. Evlilik hayatından tüm adalet ve hukuk işlemleri, karşıt görüşler, seçimler ve tercihler olmak üzere birçok konuda burcun insanlarına bilgi veren bir konu olarak açıklanabilir.

7. Ev Kova Burcu Özellikleri Neler?

7. ev kova burcu özelliklerine bakıldığında ise bu burcun karakterini daha yakından tanımak mümkün olabilir. En temel özellikleri arasında şunlar sayılabilir:

Son derece çocuksu bir yapıları vardır.

Cana yakın karakterleri ile dikkati çekerler.

Muzip ve son derece şakacı kişilerdir.

Yüzeysel ilişkiler kurabilirler.

İnsanların ilgisini çeken yapıları vardır.

Oldukça sıra dışı kişilerdir.

Baskıdan kesinlikle hoşlanmazlar.

Bu burcun kişilerinin evlenecekleri kişilerde arayacağı özellikler arasında ise baskı kurmayan, yenilikçi, neşeli ve enerjik, sevecen ve iyi arkadaş olabilen, sıra dışı gibi özellikler yer alır. Çocuksu yapıları ile bulundukları ortamda hızlı şekilde kendini sevdiren kişilerdir. Aynı zamanda oldukça esprili ve haylaz kişilikleri ile öne çıkarlar. Şaka yapmaktan hoşlanan bu kişiler evlenmek istedikleri kişilerin de hedef sahibi olmasına özellikle dikkat ederler.