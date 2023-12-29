7. Ev Yay Burcu Ne Demek? 7. Ev Yay Yöneticisi Hangi Gezegen, Genel Özellikleri Neler?

Maceraperest ve bağımsız olmasıyla bilinen Yay burcu, 7. evde birtakım etkiler yaratır. Buna göre kişi, ilişkilerinde hep özgürlükten yanadır ve bu nedenle zor aşık olur. Hayatında sürekli yenilik arar, kişisel gelişimine önem verir ve etrafında bilgi alışverişi yapabileceği insanlar ister. Ancak romantik ilişkilerde başarısızlık söz konusu olabilir. 7. ev Yay burcu ne demek, yöneticisi hangi gezegen ve genel özellikleri ise merak uyandırıcıdır.

7. Ev Yay Burcu Ne Demek?

Astrolojiye göre doğum haritasındaki her evin ilgili olduğu bazı konular bulunur. 7. ev ise insanlarla olan ilişkiler, partnerler, iş ortaklıkları, evlilikler, arkadaşlar, düşmanlar, sözleşmeler, ticaret ilişkileri ve alışverişler gibi alanları kapsar. İnsan yaşamını değiştiren tüm ortaklıklar hakkında bilgi verir. Bu açıdan bakıldığında sadece romantik ilişkilerin değil, iş ve diğer önemli birlikteliklerin niteliğini de anlamayı sağlar. 7. ev, kişinin tüm ilişkilerinde sergilediği tutumu belirler. Dostlarla kurulan yakınlıkları ve düşmanların özelliklerini ortaya koyar. 7. evde Yay burcunun bulunması ise kişinin, bu burçtaki insanlara çekim duyabileceğini söyler. Etnik kökeni farklı olan partnerler ile aşk veya iş gibi nedenlerden dolayı bir araya gelinebilir. Ayrıca bu ilişkilerde mesafeler ve yolculuklar olabilir. Söz konusu kişi, ilişkilerinde bağımsız olmaktan hoşlanır ve bu nedenle özgürlükçü bir partner ister.

7. Ev Yay Yöneticisi Hangi Gezegendir?

Yay burcunun yönetici gezegeni, bolluk ve bereketi temsil eden Jüpiter'dir. Bu gezegen tarafından yönetildiği için bulunduğu ev hangisi ise o konularda şanslı ve başarılı olmayı sağlar. Bu nedenle 7. evdeki Yay burcu, ilişkilerde, ortaklıklarda ve evlilikte kişiyi mutlu eder. Jüpiter'in ilişkili olduğu kavramlar incelendiğinde, din, felsefe ve maneviyat ile ilgili olduğu görülebilir. Birey, kendi kişisel gelişimine önem verebilir ve ilişki içinde olduğu insanların da entelektüel yönden güçlü olmasını isteyebilir. Ancak aynı zamanda oldukça neşeli ve hayat doludur. Bundan dolayı, partner seçimi yaparken de eğlenceli olmasını isteyebilir.

7. Evde Yay Olması Ne Anlama Gelir?

Güneş burcu, bir kişiyi tanımlamak için tek başına yeterli olmadığından dolayı mutlaka doğum haritasına da bakılması gerekir. Yukarıda da bahsi geçtiği üzere 7. ev, evlilik, iş ortaklıkları, ciddi ilişkiler ve düşmanlar ile ilgilidir. Yay burcunun 7. evde olması ise tüm bu konularda çok şanslı olunabileceğini ifade eder. Bireyin, bilge, entelektüel, gelişime açık ve sürekli yenilik arayışı içinde olmasını sağlar. Ek olarak, özgürlükçü olduğundan dolayı geç evlenebilir veya hayatı boyunca bekar kalabilir. 7. evinde Yay burcu olanların karşı tarafta aradığı özellikler ise şu şekilde sıralanabilir: