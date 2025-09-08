7 günde stresten kurtulma rehberi

Haftalık basit planlar can sıkıntısı ve stresi azaltmaya yardımcı oluyor. BBC, stresle başa çıkmak için yedi günlük denenmiş ve test edilmiş yöntemlere yer verdi. İşte o plan:
Pazartesi:
Günlük tutmak. Depresyon ve anksiyete semptomlarını azaltıyor.
Salı:
İyilik yapmak. Daha fazla yaşam memnuniyeti sağlıyor.
Çarşamba:
Takdir etmek. Şükretmek ve minnettarlık duygusu insana iyi geliyor.
Perşembe:
Amaç ve anılara önem vermek. Zihinsel dayanıklılığı artırıyor.
Cuma:
Doğada vakit geçirmek. Günlük koşuşturmanın bunaltıcı etkisini kırıyor.
Cumartesi:
Farkındalık. Keyif aldığınız şeylere odaklanın.
Pazar:
Olumlu duygular.