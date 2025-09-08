Haberler Yaşam Haberleri 7 günde stresten kurtulma rehberi
Giriş Tarihi: 9.9.2025

7 günde stresten kurtulma rehberi

Haftalık basit planlar can sıkıntısı ve stresi azaltmaya yardımcı oluyor. BBC, stresle başa çıkmak için yedi günlük denenmiş ve test edilmiş yöntemlere yer verdi. İşte o plan:
Pazartesi: Günlük tutmak. Depresyon ve anksiyete semptomlarını azaltıyor.
Salı: İyilik yapmak. Daha fazla yaşam memnuniyeti sağlıyor.
Çarşamba: Takdir etmek. Şükretmek ve minnettarlık duygusu insana iyi geliyor.
Perşembe: Amaç ve anılara önem vermek. Zihinsel dayanıklılığı artırıyor.
Cuma: Doğada vakit geçirmek. Günlük koşuşturmanın bunaltıcı etkisini kırıyor.
Cumartesi: Farkındalık. Keyif aldığınız şeylere odaklanın.
Pazar: Olumlu duygular.
