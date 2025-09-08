7 günde stresten kurtulma rehberi

Haftalık basit planlar can sıkıntısı ve stresi azaltmaya yardımcı oluyor. BBC, stresle başa çıkmak için yedi günlük denenmiş ve test edilmiş yöntemlere yer verdi. İşte o plan:Günlük tutmak. Depresyon ve anksiyete semptomlarını azaltıyor.İyilik yapmak. Daha fazla yaşam memnuniyeti sağlıyor.Takdir etmek. Şükretmek ve minnettarlık duygusu insana iyi geliyor.Amaç ve anılara önem vermek. Zihinsel dayanıklılığı artırıyor.Doğada vakit geçirmek. Günlük koşuşturmanın bunaltıcı etkisini kırıyor.Farkındalık. Keyif aldığınız şeylere odaklanın.Olumlu duygular.