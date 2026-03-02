7 günlük umut acıyla sona erdi: Genç astsubay hayatını kaybetti

Genç astsubay için Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde askeri tören düzenlendi. Türk bayrağına sarılı naaşı, askeri manganın omuzlarında cenaze aracına taşınarak memleketi Ordu'ya uğurlandı.

7 GÜNLÜK UMUTLU BEKLEYİŞ ACIYLA SONA ERDİ

Kazanın ardından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Başkök'ün sağlık durumu ciddiyetini koruyordu. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan genç astsubay, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Acı haber, ailesi ve silah arkadaşlarını yasa boğdu.

ASKERİ TÖRENLE UĞURLANDI

Başkök için hastane bahçesinde düzenlenen törene ailesi, yakınları, silah arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gözyaşlarının hakim olduğu törende dualar edildi. Genç astsubayın cenazesinin, 3 Mart Salı günü Ordu'nun Gökömer Mahallesi'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

SON PAYLAŞIMLARI YÜREK BURKTU

Öte yandan, kazadan yaklaşık dört saat önce motosikletiyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar, sevenlerini derinden etkiledi. Genç yaşta gelen acı haber, Erzincan'da büyük üzüntüye neden oldu.