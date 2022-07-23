Yedi Güzel Adam kimdir? Yedi Güzel Adam kimleri temsil ediyor, isimleri ve eserleri nelerdir?

YEDİ GÜZEL ADAM KİMLER?

"Yedi Güzel Adam" adıyla anılan isimler aşağıda yer alıyor;

Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt, Rasim Özdenören, Nuri Pakdil, Mehmet Akif İnan, Alaeddin Özdenören ve Ali Kutlay'dır.

NURİ PAKDİL KİMDİR?

Kahramanmaraş'ta dünyaya geldi. İlkokuldan itibaren yazmaya başladı. Ortaokuldayken tanıştığı Büyük Doğu, hem düşünce ve hem de yazı macerasına ivme kazandırdı. Lisedeyken iki arkadaşıyla birlikte 'Hamle' dergisini çıkardı. Kahramanmaraş'ta çıkan Demokrasiye Hizmet ve Gençlik gazetelerinde yazıları yayınlandı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okudu. Bir süre Yeni İstiklâl Gazetesi'nde sanat sayfaları düzenledi. Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Hukuk Müşavirliği (1965-67) ve Devlet Planlama Teşkilatı'nda uzman (1967-73) olarak çalıştı. 1973 Mart'ında görevinden ayrıldı. 1969-1984 yılları arasında Edebiyat dergisini çıkardı.

28 Şubat 1997 tarihinde Edebiyat Dergisi Yayınları'ndan çıkardığı "Sükût Sûretinde" isimli kitabıyla suskunluğunu bozdu ve ard arda kitaplar yayınlamaya başladı. Halen Ankara'da yaşamaktadır.

RASİM ÖZDENÖREN

1940 yılında dünyaya geldi. Kahramanmaraş'ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini Maraş, Malatya, Tunceli gibi Güney ve Doğu şehirlerinde tamamladı. İ.Ü. Hukuk Fakültesini ve İ.Ü. Gazetecilik Enstitüsü'nü bitirdi. Devlet Planlama Teşkilatı'nda uzman olarak çalıştı. Bir ara araştırma amacıyla ABD'nin çeşitli eyaletlerinde, 1970-1971'de iki yıl kadar kaldı. 1975 yılında Kültür Bakanlığı Bakanlık Müşavirliği görevine geldi. Aynı bakanlıkta bir yıl da müfettişlik yaptı. 1978'de istifa ederek ayrıldığı devlet memurluğuna bir süre sonra tekrar döndü.

Özdenören, Denize Açılan Kapı adlı eseriyle 1984 yılında Türkiye Yazarlar Birliği Yılın Hikâyecisi Ödülü'ne layık görülmüştür. İki Dünya adlı deneme kitabı da 1978'de Türkiye Milli Kültür Vakfı tarafından fikir dalında Jüri Özel Ödülü'nü kazanmıştır." Çok Sesli Bir Ölüm ve Çözülme adlı hikayeleri ayrıca TV filmi yapılmış, bunlardan Çok Sesli Bir Ölüm, Uluslararası 1977 Altın Prag TV Filmleri Festivali'nde Jüri Özel Ödülü aldı. Bu ödül de, TRT Televizyonu'nun ilk ödüllerindendir.

RASİM ÖZDENÖREN'İN ESERLERİ

Müslümanca Düşünme Üzerine Denemeler

Kafa Karıştıran Kelimeler

Müslümanca Yaşamak

Yaşadığımız Günler

Yumurtayı Hangi Ucundan Kırmalı

Çarpılmışlar, Çözülme

Çok Seseli Bir Ölüm

Gül Yetiştiren Adam

Hastalar ve Işıklar

Yeni Dünya Düzeninin Sefaleti

Ruhun Malzemeleri

Ben ve Hayat ve Ölüm

Yeniden İnanmak

Denize Açılan Kapı

Red Yazıları

Acemi Yolcu

İpin Ucu

Çapraz İlişkiler

Kent İlişkileri

Kuyu

Yüzler

Köpekçe Düşünceler

Düşünsel Duruş

Toz

Aşkın Diyalektiği

Eşikte Duran İnsan

Yazı, İmge ve Gerçeklik

Ansızın Yola Çıkmak

Hışırtı

İki Dünya

İmkânsız Öyküler

Siyasal İstiareler

Açık Mektuplar

ALİ KUTLAY KİMDİR?

Ali Kutlay, Kahramanmaraş'ta dünyaya geldi. Belli bir süre yazdıktan sonra yazarlık hayatına son verdi. TRT 1 için çekilen "Yedi Güzel Adam"dizisinde,"Yedi Güzel Adam"dan biridir. Yazarlık hayatı kısa sürdüğü için Rasim Özdenören,Ali Kutay'ın Yedi Güzel Adam" dan sayılamayacağını söylese de dizide "Yedi Güzel Adam"dan biridir. 7 Kasım 2008'de istanbul'da vefat etti.

ERDEM BAYAZIT

1939 yılında doğdu. 2008 ebediyete intikal etti. Kahramanmaraş doğumlu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü bitirdi. Millî Kütüphanemde çalıştı (1965 -1973), sonra lise edebiyat öğretmenliğine geçti. 1987 seçimlerinde K.Maraş milletvekili seçildi.

Yazı ve şiir yayınlamaya 1960'ta başladı. 1969'tan itibaren uzun yıllar Edebiyat dergisi şairlerinden oldu.

Barbar güçlerin, teknolojinin yıktığı, Tanrı'dan kopardığı insanın manevi kurtuluşunu arayan Sebep Ey (1973) ile Risaleler (1987) yayınlanmış iki şiir kitabıdır. İpek Yolundan Afganistan'a (1985) ise gezi notlarıdır.

Erdem Bayazıt, 5 Temmuz 2008 tarihinde İstanbul'da vefat etti.

ERDEM BAYAZIT'IN ESERLERİ:

ŞİİR

Sebeb Ey : İlk şiir kitabı 1973'te Edebiyat Dergisi Yayınları (2. baskısı Akabe Yayınları, 1979)

Risaleler : Son şiirleri adı altında Akabe Yayınları arasında 1987 yılında çıktı (2. baskı 1989).

Şiirler (Sebep Ey ve Risaleler iki kitap bir arada) İz Yayıncılık tarafından 1992 yılında basıldı (4. baskı 1998).

GEZİ

İpek Yolundan Afganistan'a:1981'de İran, Pakistan, Afganistan ve Hindistan'ı içeren iki aylık gezi ile ilgili izlenimlerini kitaplaştırdı (Akabe Yayınları 1982).

ÖDÜLLER

Risaleler; Türkiye Yazarlar Birliği 1988 Şiir Ödülü.

İpek Yolundan Afganistan'a; TYB 1983 Gazetecilik Ödülü.