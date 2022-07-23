Yedi Güzel Adam kimdir? Yedi Güzel Adam kimleri temsil ediyor, isimleri ve eserleri nelerdir?

Yedi Güzel Adam kimdir, kimleri temsil ediyor, 7 Güzel Adam'ın hayatları nasıl sorusuna binlerce kişi yanıt arıyor. Türk edebiyatında yazdıklarıyla, sözleriyle, şiirleriyle adlarında sıkça söz ettiren bu adamlar pek çok eserle hafızalarda yer edinmiştir. 7 Güzel Adam'ın son temsilcisi Rasim Özdenören'in vefatıyla merak konusu olan 7 Güzel Adam kimdir? Yedi Güzel Adam kimleri temsil ediyor, isimleri ve eserleri nelerdir? İşte yanıtı
"Yedi Güzel Adam" adıyla anılan isimler aşağıda yer alıyor;
Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt, Rasim Özdenören, Nuri Pakdil, Mehmet Akif İnan, Alaeddin Özdenören ve Ali Kutlay'dır.
Kahramanmaraş'ta dünyaya geldi. İlkokuldan itibaren yazmaya başladı. Ortaokuldayken tanıştığı Büyük Doğu, hem düşünce ve hem de yazı macerasına ivme kazandırdı. Lisedeyken iki arkadaşıyla birlikte 'Hamle' dergisini çıkardı. Kahramanmaraş'ta çıkan Demokrasiye Hizmet ve Gençlik gazetelerinde yazıları yayınlandı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okudu. Bir süre Yeni İstiklâl Gazetesi'nde sanat sayfaları düzenledi. Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Hukuk Müşavirliği (1965-67) ve Devlet Planlama Teşkilatı'nda uzman (1967-73) olarak çalıştı. 1973 Mart'ında görevinden ayrıldı. 1969-1984 yılları arasında Edebiyat dergisini çıkardı.
28 Şubat 1997 tarihinde Edebiyat Dergisi Yayınları'ndan çıkardığı "Sükût Sûretinde" isimli kitabıyla suskunluğunu bozdu ve ard arda kitaplar yayınlamaya başladı. Halen Ankara'da yaşamaktadır.
1940 yılında dünyaya geldi. Kahramanmaraş'ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini Maraş, Malatya, Tunceli gibi Güney ve Doğu şehirlerinde tamamladı. İ.Ü. Hukuk Fakültesini ve İ.Ü. Gazetecilik Enstitüsü'nü bitirdi. Devlet Planlama Teşkilatı'nda uzman olarak çalıştı. Bir ara araştırma amacıyla ABD'nin çeşitli eyaletlerinde, 1970-1971'de iki yıl kadar kaldı. 1975 yılında Kültür Bakanlığı Bakanlık Müşavirliği görevine geldi. Aynı bakanlıkta bir yıl da müfettişlik yaptı. 1978'de istifa ederek ayrıldığı devlet memurluğuna bir süre sonra tekrar döndü.
Özdenören, Denize Açılan Kapı adlı eseriyle 1984 yılında Türkiye Yazarlar Birliği Yılın Hikâyecisi Ödülü'ne layık görülmüştür. İki Dünya adlı deneme kitabı da 1978'de Türkiye Milli Kültür Vakfı tarafından fikir dalında Jüri Özel Ödülü'nü kazanmıştır." Çok Sesli Bir Ölüm ve Çözülme adlı hikayeleri ayrıca TV filmi yapılmış, bunlardan Çok Sesli Bir Ölüm, Uluslararası 1977 Altın Prag TV Filmleri Festivali'nde Jüri Özel Ödülü aldı. Bu ödül de, TRT Televizyonu'nun ilk ödüllerindendir.
Müslümanca Düşünme Üzerine Denemeler
Kafa Karıştıran Kelimeler
Müslümanca Yaşamak
Yaşadığımız Günler
Yumurtayı Hangi Ucundan Kırmalı
Çarpılmışlar, Çözülme
Çok Seseli Bir Ölüm
Gül Yetiştiren Adam
Hastalar ve Işıklar
Yeni Dünya Düzeninin Sefaleti
Ruhun Malzemeleri
Ben ve Hayat ve Ölüm
Yeniden İnanmak
Denize Açılan Kapı
Red Yazıları
Acemi Yolcu
İpin Ucu
Çapraz İlişkiler
Kent İlişkileri
Kuyu
Yüzler
Köpekçe Düşünceler
Düşünsel Duruş
Toz
Aşkın Diyalektiği
Eşikte Duran İnsan
Yazı, İmge ve Gerçeklik
Ansızın Yola Çıkmak
Hışırtı
İki Dünya
İmkânsız Öyküler
Siyasal İstiareler
Açık Mektuplar
Ali Kutlay, Kahramanmaraş'ta dünyaya geldi. Belli bir süre yazdıktan sonra yazarlık hayatına son verdi. TRT 1 için çekilen "Yedi Güzel Adam"dizisinde,"Yedi Güzel Adam"dan biridir. Yazarlık hayatı kısa sürdüğü için Rasim Özdenören,Ali Kutay'ın Yedi Güzel Adam" dan sayılamayacağını söylese de dizide "Yedi Güzel Adam"dan biridir. 7 Kasım 2008'de istanbul'da vefat etti.
1939 yılında doğdu. 2008 ebediyete intikal etti. Kahramanmaraş doğumlu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü bitirdi. Millî Kütüphanemde çalıştı (1965 -1973), sonra lise edebiyat öğretmenliğine geçti. 1987 seçimlerinde K.Maraş milletvekili seçildi.
Yazı ve şiir yayınlamaya 1960'ta başladı. 1969'tan itibaren uzun yıllar Edebiyat dergisi şairlerinden oldu.
Barbar güçlerin, teknolojinin yıktığı, Tanrı'dan kopardığı insanın manevi kurtuluşunu arayan Sebep Ey (1973) ile Risaleler (1987) yayınlanmış iki şiir kitabıdır. İpek Yolundan Afganistan'a (1985) ise gezi notlarıdır.
Erdem Bayazıt, 5 Temmuz 2008 tarihinde İstanbul'da vefat etti.
ŞİİR
Sebeb Ey : İlk şiir kitabı 1973'te Edebiyat Dergisi Yayınları (2. baskısı Akabe Yayınları, 1979)
Risaleler : Son şiirleri adı altında Akabe Yayınları arasında 1987 yılında çıktı (2. baskı 1989).
Şiirler (Sebep Ey ve Risaleler iki kitap bir arada) İz Yayıncılık tarafından 1992 yılında basıldı (4. baskı 1998).
GEZİ
İpek Yolundan Afganistan'a:1981'de İran, Pakistan, Afganistan ve Hindistan'ı içeren iki aylık gezi ile ilgili izlenimlerini kitaplaştırdı (Akabe Yayınları 1982).
ÖDÜLLER
Risaleler; Türkiye Yazarlar Birliği 1988 Şiir Ödülü.
İpek Yolundan Afganistan'a; TYB 1983 Gazetecilik Ödülü.
1940 yılında doğdu. 1987 yılında vefat etti. Aslen maraşlıdır. Babasının memuriyeti (hakim) dolayısıyla ilk ve orta öğrenimini Siverek, Ankara, Kızılcahamam ve Kahramanmaraş´ta tamamladı. Abdurrahman Cahit Zarifoğlu, Kafkasları çok sevdiğini, soylarının da Kafkasya'dan gelip Maraş'a yerleştiklerini söyledi. Zarifoğlu, Rasim Özdenören ve Necip Fazıl Kısakürek'in tavsiyesi üzerine Berat hanımla evlenmiş 4 çocuk sahibidir.
4 çocuk babası olan Zarifoğlu, çocukları sever ve onlarla anlaşırdı. Cahit Zarifoğlu, Sezai Karakoç'un kurduğu Diriliş Dergisi'nde şiirlerini yayınladı. Zarifoğlu, Sezai Karakoç için "Ağabeyin sohbetlerinden ve yazdıklarından çok şeyler öğrendik. Her anlamda bizim hocamızdı. Yetişmemizde çok büyük faydası oldu" dedi. Nuri Pakdil ve arkadaşlarının yayın yaptığı edebiyat dergisinde yazmaya başladı. 1976'dan itibaren, Mavera dergisinde şiirleri, hikayeleri, senaryoları ve günlükleri yayınlandı. Zarifoğlu daha sonra Savaş Ritimleri ve çocuk edebiyatı dalında da kitaplar yazdı.
Zarifoğlu, Sezai Karakoç, Nuri Pakdil, Mehmet Akif İnan, Rasim Özdenören, Erdem Bayazıt ve Alaaddin Özdenören'i "Yedi Güzel Adam" şiirinde anlatmış ve bu grubun adı artık, "Yedi Güzel Adam" olmuştu.
Şair, pankreas kanseri nedeniyle, 7 Haziran 1987'de 47 yaşında İstanbul'da vefat etti.
1940 yılında dünyaya geldi. 2003 yılında vefat etti. Rasim Özdenören'in ikiz kardeşidir. Kahramanmaraş, Malatya, Tunceli ve İstanbul'da öğrenim gördü. 1966 yılında İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünü bitirdikten sonra çeşitli şehirlerde öğretmen olarak görev yaptı. Sonradan atandığı Kültür Bakanlığı Müşavirliğinden 1991'de emekli olup 1997 yılında Balıkesir'e yerleşti.
Lise yıllarında Rasim Özdenören, Cahit Zarifoğlu ve Erdem Bayazıt ile Maraş'ta çıkardıkları Hamle dergisi ile mahalli gazeteler için hazırladıkları edebiyat sayfalarında edebiyata başladı. Alâeddin Özdenören'in edebiyat hayatı, Büyük Doğu'da, Diriliş'te, Edebiyat'ta, kendisinin de kurucuları arasında yer aldığı Mavera'da devam etti. Son yazılarını ise Yedi İklim, Hece ve Ay Vakti dergileri için yazdı. Şair, kimi zaman kendi adıyla, kimi zaman da Bilal Davut müstearıyla gazetelerde fikrî ve kültürel yazılar kaleme almıştır. 2003 yılında Balıkesir'de hayata gözlerini kapamıştır. (1940-2003)
ŞİİR
Güneş Donanması, Yalnızlık Gide Gide, Bütün Şiirleri
DENEME/İNCELEME/HATIRA
İnsan ve İslâm, Batılılaşma Üzerine, Devlet ve İnsan, Yakınçağ Batı Dünyası ve Türkiye'ye Yansımaları, Şiirin Geçitleri, Unutulmuşluklar, Açılı/yorum, Geleceğin İnsanı
Mehmet Akif İnan, 12 Temmuz 1940 Şanlıurfa'da dünyaya geldi. 6 Ocak 2000 tarihinde yine doğduğu şehir olan Şanlıurfa'da hayata veda etti.
1952 yılında İlkokulu bitirdi. 1958'de Urfa Lisesi'nden Kahramanmaraş Lisesi'ne sürgün gönderildi. Aynı yıl bir grup arkadaşıyla Derya Gazetesi'ni çıkardı. Bir yıl sonra Maraş Lisesi'nden mezun oldu ve ilk Konferansını Urfalı Şairler üzerine verdi. Aynı yıl içinde Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne kaydoldu. İki sene sonra bıraktı.
1960 yılında Kahramanmaraş'ta Necip Fazıl Kısakürek ile tanıştı. 1962 yılında tekrar üniversiteye döndü ve 1972'de mezun oldu. Bu süre içinde 1962-1964 yılları arasında Hilal Müessese Müdürlüğü'nü yaptı. 23 Temmuz 1965 günü evlendi.
1964-1969 yılları arasında Türk Ocağı'nda faaliyet gösterdi.
1969'de Nuri Pakdil ile birlikle Edebiyat Dergisi'ni kurdu.
1969-1972 arasında Türk Taşıt İşverenleri Sendikası'nda uzmanlık görevinde bulundu.
İlk kitabı "Edebiyat ve Medeniyet Üzerine" yi 1972 yılında çıkardı.
İlk şiir kitabını ise 1974 yılında Hicret adıyla çıkardı.
1975'de Kısa dönem askerlik yaptı. Daha sonra 1976-1990 yılları arasında Mavera Dergisi'nde kurucu olarak yer aldı.
1977-1980 yıllarında Gazi Eğitim Enstitüsü'nde Türkçe Edebiyat öğretmenliği yaptı. Bu dönemde eğitim Enstitüleri için Oktay Çağlar ile beraber "Yeni Türk Edebiyatını hazırladı. Daha sonra Ankara Fen Lisesi öğretmenliğine atandı. Vefatına kadar bu lisede öğretmenlik yaptı.