Haberler Yaşam Haberleri 7 İlde dev "Çürük Raporu" operasyonu: 38 tutuklama
Giriş Tarihi: 22.05.2026 11:42

7 İlde dev "Çürük Raporu" operasyonu: 38 tutuklama

Şanlıurfa merkezli 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla, sağlıklı şahıslar yerine engelli ve hasta kişileri muayeneye sokarak sahte "Askerliğe elverişli değildir" raporu alan organize suç örgütü çökertildi. Operasyonda gözaltına alınan 46 şüpheliden 38’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Batuhan ALTINBAŞ Batuhan ALTINBAŞ
7 İlde dev Çürük Raporu operasyonu: 38 tutuklama
  • ABONE OL

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından devasa bir organize suç ağı deşifre edildi. Sağlıklı şahısların yerine engelli ve hasta kişileri askerlik muayenesine sokarak organize bir şekilde "Askerliğe Elverişli Değildir" (Çürük) raporu alan şebekeye yönelik uzun süreli teknik ve fiziki takip sonucu düğmeye basıldı.

7 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Jandarma KOM ekiplerinin titiz takibi sonucu Şanlıurfa, Muğla, İstanbul, Trabzon, Mersin, Kahramanmaraş ve Gaziantep illerinde belirlenen adreslere şafak vakti eş zamanlı baskınlar düzenlendi. "Örgütlü Olarak Askeri Ceza Kanununa Muhalefet" suçunu işledikleri tespit edilen şebekeye yönelik operasyonda 46 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

CEPHANELİK VE TARİHİ ESER ÇIKTI

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ele geçirilenler, şebekenin faaliyetlerinin sadece sahte raporla sınırlı kalmadığını gözler önüne serdi. Yapılan aramalarda; çok sayıda sahte sağlık raporu, Suçta kullanılan cep telefonları, 6 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait çok sayıda fişek, tarihi eser niteliğinde 72 adet sikke ele geçirildi.

38 TUTUKLAMA

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 38'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 6 şahıs hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#ŞANLIURFA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
7 İlde dev "Çürük Raporu" operasyonu: 38 tutuklama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA