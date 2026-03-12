7 ilde ihaleye fesat karıştırma operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Mersin merkezli yürütülen soruşturma kapsamında, kamu kurumlarındaki ihale süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine harekete geçildi. Yapılan teknik takip ve incelemelerin ardından Antalya, Eskişehir, Adana, Van, Hakkari ve Elazığ'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Operasyonlarda, "ihaleye fesat karıştırma", "resmi belgede sahtecilik" ve "görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla 23 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 20'sinin farklı kamu kurumlarında görev yapan kamu personeli olduğu öğrenildi. Soruşturma kapsamında Elazığ'da da bazı kamu görevlilerinin gözaltına alındığı, şüphelilerin usulsüz ihale süreçleriyle bağlantılı oldukları ve soruşturma merkeziyle irtibatlı hareket ettikleri belirtildi.

Yetkililer, soruşturmanın gizliliği nedeniyle operasyonun detaylarına ilişkin açıklama yapmazken, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilecekleri bildirildi. Soruşturmanın hangi kamu kurumlarındaki hangi ihaleleri kapsadığı henüz netlik kazanmazken, konuyla ilgili incelemelerin devam ettiği kaydedildi.