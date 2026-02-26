7 ilden gelen şeflerle iftar menüsü hazırladılar

Kırıkkale'de Ramazan etkinlikleri kapsamında Yenimahalle Şehit Ali Tonga Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından "Anadolu'da Bereketli Sofralar" temalı program düzenlendi. Yiyecek içecek hizmetleri alanı öğrencileri, aralarında Afrika'dan gelen bir şefin de bulunduğu 7 ilden şeflerle birlikte iftar menüsü hazırladı. Gün boyu süren çalışmalarda kadim iftar ve sahur gelenekleri uygulamalı anlatıldı. Programda konuşan Hüseyin Şipal, Ramazan sofralarının kültür ve paylaşım anlamı taşıdığını vurguladı. Menüde esnaf güveci, cevizli erişte, yoğurt çorbası ve anne sütlacı yer aldı; saray usulü şerbet ikram edildi. Selçuklu ve Osmanlı motifli sunumlarla zenginleşen etkinlikte öğrenciler, usta şeflerden uygulamalı eğitim alarak mesleki deneyim kazandı.

