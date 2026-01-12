7 katlı otelde yangın çıktı: 8 Kişi hastaneye kaldırıldı

Nilüfer İlçesi Görükle Mahallesinde hizmet veren 7 katlı bir otelin eksi 1'nci katındaki SPA bölümünde 01.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Kurtarma ekipleri, aralarında turistlerin de bulunduğu 27 odadaki toplam 35 kişiyi tahliye etmek için zamanla yarıştı.

Bölgeye çok sayıda Ambulans ve sağlık ekibi de sevk edildi. Tahliye sırasında yoğun dumana maruz kalan 8 kişi olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. 19 araç ve 60 itfaiye personeliyle müdahale edilen yangın 1 saatte kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre yangının, otelin eksi birinci (-1) katında bulunan SPA bölümündeki tadilat nedeniyle çıktığı değerlendirildi. Yangınla alakalı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.