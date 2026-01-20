7 kurşunla ağır yaralanmıştı! Kanlı pusunun şoförü tutuklandı

Korkunç saldırı, 01.01.2026 tarihinde Düsseldorf'a sadece yüz kilometre uzaklıkta Kaiserstrabe'de gerçekleşti. Baybaşin taraftarı bir grup, Hollanda'da aldığı ömür boyu hapis cezasını çekmekte olan Hüseyin Baybaşin'in özgürlüğü için Hollanda Başkonsolosluğu önünde eylem yaptı. Protestolara Baybaşin'in kardeşi Hüseyin Baybaşin ve yeğeni Çağdaş Başbaşin de katıldı.

10 EL ATEŞ ETTİLER

Protestoların bitmesinin ardından Çağdaş Baybaşin ve Hüseyin Başbaşin taksiye binerek bölgeden ayrılmak için yola çıktı. Bu sırada taksinin önüne geçen bir araç taksinin yavaşlamasını sağladı. Aracın yavaşlamasını fırsat bilerek başka bir araçtan inen iki saldırgan Baybaşin'lerin içerisinde bulunduğu araca kurşun yağdırdı. Saldırganların tabancasından çıkan 10 mermiden 7'si taksinin önünde oturan Çağdaş Baybaşin'e isabet ederken, Hüseyin Baybaşin saldırından yara almadan kurtuldu. Saldırganlar ise olay yerinden geldikleri araçla kaçmayı başardı.

DURUMU KRİTİK

Olay yerine kısa sürede çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken ağır yaralanan Hüseyin Baybaşin kaldırıldığı hastanede hemen ameliyata alındı.

ŞOFÖR YAKALANDI

Güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkan polis, Baybaşin ailesinin içinde bulunduğu taksiyi takibe alan otomobille ilgili araştırma başlattı. Yapılan plaka sorgulama sonrası geçtiğimiz hafta 23 suç kaydı bulunan Engin D. gözaltına alındı.

SALDIRI ÖNCESİ SİLAHLARIN ÇEKİLDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Yapılan araştırmada ise Hameln'de kafe işleten Engin D.'nin uzun süredir Baybaşin grubu ile maddi olarak anlaşmazlık içerisinde olduğu ortaya çıktı. Ayrıca Engin D.'nin saldırıdan kısa bir süre önce bu kişilerle Hannover yakınlarındaki Langenhagen'de bir toplantı gerçekleştirdiği ve bu toplantı sırasında silahların çekildiği ancak kimsenin yaralanmadığı belirlendi.

TUTUKLANDI

Engin D. ilk ifadesinde silahlı kişilerin isimlerini açıklamayı reddetti ve iki haftadır arabasının kayıp olduğunu ileri sürdü. Hakim karşısında susma hakkını kullanan Engin D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İNTİKAM YEMİNİ ETMİŞTİ

Hollanda'da cezaevinde bulunan amca Hüseyin Baybaşin, saldırı haberinin hemen ardından sosyal medya hesabından saldırıyla ilgili paylaşımında intikam yemini etmişti. Baybaşin, "Böylesine aşağılık, haince ve kalleşçe bir saldırıyı kim gerçekleştirirse gerçekleştirsin, cevabını onlara bizzat vereceğim" demişti.