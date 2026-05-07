7 milyonluk altın dolu kasayı çalan hırsız yakalandı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 20 Nisan'da müşteki B.Ç'nin, Muratpaşa Mahallesi Karakol Sokak'taki evinin yatak odasında bulunan ve içerisinde yaklaşık 7 milyon lira değerinde ziynet eşyası olan siyah renkli çelik kasanın çalındığı yönündeki şikayeti üzerine çalışma yaptı. Müştekinin beyanına göre kasanın içerisinde yaklaşık 7 milyon TL değerinde ziynet eşyası bulunduğu öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince olayla ilgili başlatılan çalışmalarda şüphelinin kimliği tespit edildi. Yapılan incelemelerde şüpheli N.U.'nun 44 suç kaydı bulunduğu ve ayrıca 1 ayrı aranmasının olduğu belirlendi. Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan ekipler, 30 Nisan tarihinde Başakşehir'de belirlenen 2 ayrı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda N.U. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli şahıs adli makamlara sevk edildi.