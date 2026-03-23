Giriş Tarihi: 23.03.2026 16:08

7 motoryat hurdaya dönmüştü! Marinada temizlik çalışmaları başladı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde marinada çıkan ve 7 motoryatın battığı yangınla ilgili limanda temizlik çalışmaları başladı.

Hayrettin ŞAŞMAZ
Bodrum'da 21 Mart'ta gece geç saatlerde Yalıkavak Marina'da çıkan yangında boyları 20 ila 30 metre arasında değişen 7 motoryat yanarak batmış, bir motoryat da hafif hasar almıştı. Yangın esnasında denizde oluşan kirlilik için Bodrum Liman Başkanlığı koordinesinde temizlik çalışmaları başladı. Yalıkavak Marina tarafından görevlendirilen ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından lisanlı firma temizlik çalışmaları yürütüyor.
Bu kapsamda su üzerinde ve dibindeki atıklar temizlenecek, batan teknelerin enkazları çıkarılacak.

