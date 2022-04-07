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Giriş Tarihi: 7.4.2022 19:32 Son Güncelleme: 7.4.2022 20:08

7 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı! Vaka ve vefat sayısında düşüş sürüyor

7 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı! Vaka ve vefat sayısında düşüş sürüyor

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 7 Nisan 2022 Perşembe gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 36 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre düşüş yaşandı.

Türkiye'de son 24 saatte 215 bin 229 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 354 kişinin testi pozitif çıktı, 36 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 215 bin 229 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 354 kişinin testi pozitif çıktı, 36 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı 10 bin 885 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,38, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,11 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 171 bin 659 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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7 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı! Vaka ve vefat sayısında düşüş sürüyor
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