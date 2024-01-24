7 yaşında çocukları persentil tablosuna göre incelemek çocuğun gelişimi hakkında iyi bir referans olabilir. Persentil tablosu küçük çocukların gelişimlerinin diğer çocuklarla karşılaştırmasını sağlayan bir grafiktir. Persentil tablosuna göre çocuğun büyüme ve gelişim evrelerini saptamak mümkündür. 7 yaş boy kilo kaç olmalı, persentil tablosuna göre 7 yaşındaki kız ve erkek çocuk kaç kilo olmalı konuları tüm velilerce bilinmelidir.

7 Yaş Boy Kilo Kaç Olmalı?

7 yaşındaki bir çocuğun ideal boy ve kilosuna karar vermeden önce cinsiyete ve beslenmelerine ya da genetik faktörlere göre net bir ideal boyun ve ideal kilonun olmadığını bilmek gerekir.

Fakat her ne kadar çocukların beslenme alışkanlıkları, gün içindeki hareket düzeyleri ve genetik faktörler boy ve kilo konusunda etkili olsa da 7 yaşındaki bir çocuğun özellikle persentil tablosuna bakarak olması gereken kilo ve boy aralığını ortaya çıkartmak mümkündür.

Persentil Tablosuna Göre 7 Yaşındaki Kız ve Erkek Çocuk Kaç Kilo Olmalı?

Persentil tablosunu dikkate alarak 7 yaşındaki kız ve erkek çocukların olması gereken ideal kiloları tespit edilebilir.