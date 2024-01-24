Haberler Yaşam Haberleri 7 Yaş Boy Kilo Kaç Olmalı? Persentil Tablosuna Göre 7 Yaşındaki Kız ve Erkek Çocuk Kaç Kilo Olmalı?
Giriş Tarihi: 24.1.2024 16:46 Son Güncelleme: 24.1.2024 16:49

7 Yaş Boy Kilo Kaç Olmalı? Persentil Tablosuna Göre 7 Yaşındaki Kız ve Erkek Çocuk Kaç Kilo Olmalı?

7 yaş çocuklar için en önemli yaşlardan bir tanesidir. Okul çağına adım atan çocuklar artık bebeklik ve ilk çocukluk evresinden çıkmışlardır. Bu evrede ailelerin de çocuklarının gelişimlerinde olağan dışı herhangi bir şey olup olmadığını anlamaya çalışmaları çok kıymetlidir. 7 ay boy kilo kaç olmalı, persentil tablosuna göre 7 yaşındaki kız ve erkek çocukları kaç kilo olmalı konusunu uzman kişilerden öğrenmek de bir o kadar önemlidir.

7 Yaş Boy Kilo Kaç Olmalı? Persentil Tablosuna Göre 7 Yaşındaki Kız ve Erkek Çocuk Kaç Kilo Olmalı?

7 yaşında çocukları persentil tablosuna göre incelemek çocuğun gelişimi hakkında iyi bir referans olabilir. Persentil tablosu küçük çocukların gelişimlerinin diğer çocuklarla karşılaştırmasını sağlayan bir grafiktir. Persentil tablosuna göre çocuğun büyüme ve gelişim evrelerini saptamak mümkündür. 7 yaş boy kilo kaç olmalı, persentil tablosuna göre 7 yaşındaki kız ve erkek çocuk kaç kilo olmalı konuları tüm velilerce bilinmelidir.

7 Yaş Boy Kilo Kaç Olmalı?

7 yaşındaki bir çocuğun ideal boy ve kilosuna karar vermeden önce cinsiyete ve beslenmelerine ya da genetik faktörlere göre net bir ideal boyun ve ideal kilonun olmadığını bilmek gerekir.

Fakat her ne kadar çocukların beslenme alışkanlıkları, gün içindeki hareket düzeyleri ve genetik faktörler boy ve kilo konusunda etkili olsa da 7 yaşındaki bir çocuğun özellikle persentil tablosuna bakarak olması gereken kilo ve boy aralığını ortaya çıkartmak mümkündür.

Persentil Tablosuna Göre 7 Yaşındaki Kız ve Erkek Çocuk Kaç Kilo Olmalı?

Persentil tablosunu dikkate alarak 7 yaşındaki kız ve erkek çocukların olması gereken ideal kiloları tespit edilebilir.

  • Erkek için ortalama boy 120-125cm aralığında olup, kız çocukları için bu uzunluk 118-123 cm aralığındadır.
  • Erkek çocuklar için ortalama kilo yaklaşık 21-25 arasındayken kız çocukları için de bu kilo yaklaşık 20-24kg olarak hesap edilir.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | İsveç'in NATO'ya katılımına ilişkin teklif TBMM'de kabul edildi
Bakan Uraloğlu ve Turgut Altınok Başkent ulaşımını görüştü! Ankara'ya yeni raylı sistem
AK Parti İBB adayı Murat Kurum: "Laf üretmeyecek iş yapacağız"
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Başkan Erdoğan: Altınok ile Ankara altın çağına girecek
Marshall bayraklı gemi Şanghay'da battı: 16 Türk mürettebat vardı!
Son dakika: İyi Parti'nin İstanbul ve Ankara adayı belli oldu
Putin İsveç’in üyeliğini ne kadar önemsiyor?
Keşke trans olsalardı
Polis baskınından kaçabilmek için yatak odasından kömürlüğe tünel kazmış!
ARKADAŞINA GÖNDER
7 Yaş Boy Kilo Kaç Olmalı? Persentil Tablosuna Göre 7 Yaşındaki Kız ve Erkek Çocuk Kaç Kilo Olmalı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA