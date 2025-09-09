7 yaşındaki çocuk sulama kanalına düştü

İslahiye ilçesinin Yolbaşı köyünde dün meydana gelen olayda 7 yaşındaki Halil Kaçar, ailesiyle birlikte bir toplamak için tarlaya gitti. Aile tarlada çalışırken oyun oynayan çocuk bir anda DSİ Tarımsal Sulama kanalına düştü. Diğer çocukların haber vermesi üzerine küçük çocuğunu bulmak için kanal boyunca arama yapan aile Halil'i bulamayınca durumu 112 Acil Yardım Hattına bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı aramaya rağmen küçük çocuğuna ulaşılamazken bölgeye gelen dalgıç ekipler de kanalda ve aktarma havuzlarında arama çalışmalarını sürdürüyor.