Haberler Yaşam Haberleri 7 yaşındaki çocuk sulama kanalına düştü
Giriş Tarihi: 9.9.2025 11:09 Son Güncelleme: 9.9.2025 11:10

7 yaşındaki çocuk sulama kanalına düştü

Gaziantep’te ailesiyle birlikte biber toplamak için tarlaya giden 7 yaşındaki çocuk sulama kanalına düşerek kayboldu. Küçük çocuğun bulunması için dalgıç ekibi çalışmalarını sürdürüyor.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
7 yaşındaki çocuk sulama kanalına düştü

İslahiye ilçesinin Yolbaşı köyünde dün meydana gelen olayda 7 yaşındaki Halil Kaçar, ailesiyle birlikte bir toplamak için tarlaya gitti. Aile tarlada çalışırken oyun oynayan çocuk bir anda DSİ Tarımsal Sulama kanalına düştü. Diğer çocukların haber vermesi üzerine küçük çocuğunu bulmak için kanal boyunca arama yapan aile Halil'i bulamayınca durumu 112 Acil Yardım Hattına bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı aramaya rağmen küçük çocuğuna ulaşılamazken bölgeye gelen dalgıç ekipler de kanalda ve aktarma havuzlarında arama çalışmalarını sürdürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
7 yaşındaki çocuk sulama kanalına düştü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz