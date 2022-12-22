Haberler Yaşam Haberleri 7 yavru köpek ölüme terk edildi! Ağzı bağlı çuvalın içinde bulundular
Giriş Tarihi: 22.12.2022 15:59

7 yavru köpek ölüme terk edildi! Ağzı bağlı çuvalın içinde bulundular

Eskişehir'de, ağzı bağlı bir çuvala konularak araziye bırakılan 7 yavru köpek ölüme terk edildi. Yeni doğduğu görülen köpeği araçlarına alan demir yolu işçileri ilçe merkezinde 8 yavru dünyaya getiren bir köpeğin yanına bıraktı.

DHA
7 yavru köpek ölüme terk edildi! Ağzı bağlı çuvalın içinde bulundular

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde, henüz kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, yeni doğan 7 yavru köpeği bir çuvala koydu. Ağzı bağlanan çuval daha sonra Eskişehir-Ankara çevreyolu Beylikova sapağındaki boş araziye bırakıldı.

İŞÇİLER 7 YAVRU KÖPEK BULDU

Gece demir yolundaki vardiyaya giden işçiler, araziden köpek sesi geldiğini fark ederek çuvalı açtı. İşçiler 7 yavru köpek buldu. Yeni doğduğu görülen köpeği araçlarına alan işçiler ilçe merkezinde 8 yavru dünyaya getiren bir köpeğin yanına bıraktı. Köpek, kendi yavrularını yanı sıra getirilen yavrulara da annelik yaparak emzirdi.

Ölüme terk edilen köpeklerle ilgili de inceleme başlatıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Asgari Ücret zammı miktarını o sözlerle duyurdu! İşte brüt-net zam tablosu
Asgari ücret 2023 SON DAKİKA açıklandı! Başkan Recep Tayyip Erdoğan duyurdu: Brüt-net asgari ücret ne kadar?
EYT YASASI SON DAKİKA: Bakan Nebati'den EYT ve bütçe açıklaması!
Asgari ücret 2023 ÇİFTE REKORLA belli oldu! Başkan Recep Tayyip Erdoğan son dakika açıkladı: İşte brüt-net asgari ücret zammı tablosu
Eski futbolcu Nihat Kahveci eski eşi Pınar Kaşgören ile davalık olmuştu... Nihat Kahveci nafaka savaşını kaybetti
GÖZLER MEMUR ZAMMI AÇIKLAMASINDA || Meslek meslek hesaplandı: 2023 Ocak ayı memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL, yüzde kaç?
TOKİ KURA TAKVİMİ SON DAKİKA: Yeni TOKİ kura çekimi için tarihler belirlendi! Ankara dahil birçok büyükşehir var
EYT SON DAKİKA: Tabloya bak öğren! Emeklilik için borçlanma hesapları netleşti: Milyonların gözü o tarihe döndü
Başkan Erdoğan indirim yetkisini kullanmıştı! İşte en yüksek ve en düşüm MTV tutarı hesaplama
EYT SON DAKİKA: Bütün sorunlar çözüldü! Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin'den açıklama! EYT yaş sınırı ne olacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
7 yavru köpek ölüme terk edildi! Ağzı bağlı çuvalın içinde bulundular
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA