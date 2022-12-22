7 yavru köpek ölüme terk edildi! Ağzı bağlı çuvalın içinde bulundular

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde, henüz kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, yeni doğan 7 yavru köpeği bir çuvala koydu. Ağzı bağlanan çuval daha sonra Eskişehir-Ankara çevreyolu Beylikova sapağındaki boş araziye bırakıldı.

İŞÇİLER 7 YAVRU KÖPEK BULDU

Gece demir yolundaki vardiyaya giden işçiler, araziden köpek sesi geldiğini fark ederek çuvalı açtı. İşçiler 7 yavru köpek buldu. Yeni doğduğu görülen köpeği araçlarına alan işçiler ilçe merkezinde 8 yavru dünyaya getiren bir köpeğin yanına bıraktı. Köpek, kendi yavrularını yanı sıra getirilen yavrulara da annelik yaparak emzirdi.

Ölüme terk edilen köpeklerle ilgili de inceleme başlatıldı.