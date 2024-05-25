7 yılda 50 bin çocuğun yüzünü güldürdü

Doğubayazıt'ta 11 çocuklu bir ailede dünyaya gelen Ömer Paşayikt, ilkokulu bitirdikten sonra okuyamadı ve ağabeyleri ile birlikte İstanbul'a gitti. Çeşitli işlerde çalışan Paşayikt, sonra memleketine döndü. Aklında hep 'Okuyamayan çocuklar için ne yapabilirim?' sorusu bulunan Paşayikt'in hayatı yeğeninin veli toplantısına gitmesiyle değişti. Soğuk havada okulun bahçesinde ayağında terliklerle titreyen kız çocuğunu gören Paşayikt, öğretmeninden bilgilerini aldı ve küçük kızın ihtiyaçlarını karşıladı. Bu çalışmalarına devam eden Paşayikt, kurduğu 'Umut Dalı Yardımlaşma Projesi' ile bugüne kadar 50 binden fazla çocuğun hayalini gerçekleşti. Türkiye ve dünyanın birçok noktasından binlerce gönüllüsü bulunan grubun girişimleri ile çocuklar için mont, bot, kırtasiye malzemesi desteği, bayramlık, çocuklara pasta, pizza ikramları, ailelere maddi ve gıda yardımı, okullara anasınıfları ve oyun parkları alanları oluşturuluyor.Ailesi ile inşaat işleriyle uğraşan Ömer Paşayikt, çocuklara sürpriz doğum günü partileri de yapıyor. Paşayikt, "Bir gün, arkadaşıma doğum günü hediyesi almak yerine, yaş günü pastasını köydeki çocuklarla paylaşmak istedim ve pastaneden pasta alıp köye gittim. Masanın üstüne bıraktığımda pastayı gören çocuklardan biri bana "Öğretmenim bu ne?" diye sordu. O an beni derinden etkiledi ve tek kelimeyle tatlı dedim. Başka bir açıklama yapamamıştım. Bu deneyimden ilham alarak, yaş günü pastalarını köy okullarındaki çocuklarla paylaşma kararı aldım. Bu proje böyle başladı. Her bir pasta, bu çocukların yüzlerindeki gülümsemeleri ve umutlarını daha da büyütmeme yardımcı oluyor" diye konuştu.Sosyal medyanın gücünü de kullanarak projenin çığ gibi büyüdüğünü belirten Paşayikt, "Sosyal medyanın büyük kitlelere ulaşma gücünü kullanarak insanlardan tüm çocuklar için yardım istedim. Kısa sürede yardımsever insanların desteğiyle birçok çocuğun hayatına dokunabildik. Kız çocukların eğitimini çok önemsiyoruz. Zaman zaman tespit ettiklerimize burs desteği sağlıyoruz. Yaptığımız, yürüttüğümüz işlerden biz çok memnunuz ve birçok kişiye de örnek olmaya çalışıyoruz. Okulu olmayan köylere okul yapmak istiyoruz. Bu dünyayı iyiliğin kurtaracağına inanıyoruz" dedi.