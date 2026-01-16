7 yıldır aranan yağmacı Pendik’te yakalandı

İstanbul'da 2008 yılında birden fazla kişiyle birlikte gece vakti silahla yağma suçuna karıştığı belirlenen ve bu suçtan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Zafer B.'nin izine ulaşıldı. 13 Temmuz 2018 tarihinden bu yana yaklaşık 7 yıldır aranan hükümlü şahsın yakalanması için özel bir çalışma yürütüldü. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ile Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda firari hükümlünün Pendik ilçesinde saklandığı adres tespit edildi. Düzenlenen operasyonla Zafer B., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan hükümlü, işlemlerinin tamamlanması amacıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği'ne götürüldü. Buradaki adli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Emniyet yetkilileri, halkın huzur ve güvenliğini tehdit eden firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.