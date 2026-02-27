7 yıldır aranıyordu! Müebbetlik firari Bursa’da yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında müebbet hapis cezası bulunan ve 21 Ağustos 2019'dan bu yana aranan Orhan Kara'yı Bursa'da yakaladı. Kasten öldürme başta olmak üzere Ateşli Silahlar Kanununa muhalefet ve hakaret suçlarından 8 ayrı UYAP aranması bulunan hükümlü, 7 yıllık firarın ardından cezaevine gönderilmek üzere gözaltına alındı.

Yapılan çalışmalarda Orha Kara'nın İstanbul'daki adreslerinde olmadığı belirlendi. Firarinin Bursa'da olabileceği değerlendirilince 2 ekip kente görevlendirildi. 09 Şubat günü Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde yürütülen saha çalışmaları sonucu firarinin saklandığı adres tespit edildi. Adrese düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, adli işlemleri için Bursa Aranan Şahıslar Büro Amirliğine teslim edildi.