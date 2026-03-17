7 yıllık cinayetin sırrını mutfaktaki kan izleri çözdü

İstanbul'da 2019 yılında ablası tarafından kayıp başvurusu yapılan Özbekistan uyruklu Khurriyat Tursunboeva (36) 7 yıldır aranıyordu. Polis, yürüttüğü çalışmalarla korkunç gerçeği gün yüzüne çıkardı. Tursunboeva'nın, eşi Ersin Y. (37) tarafından parçalara ayrılarak öldürüldüğü ortaya çıktı. Luminol çalışmayla yapılan incelemede mutfak ve balkondaki bazı bölümlerde kan tepkimesi olduğu tespit edildi.

Polis ekipleri, şüpheli Ersin Y.'nin 9 Mart 2026'da Gürcistan'dan çıkış yaparak Artvin'deki Sarp Hudut Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptığını belirledi. Bunun üzerine zanlı ile İstanbul'daki arkadaşı Anıl Y. e zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında kurulan özel ekip, kadının Maltepe'de yaşadığı evde komşuların bilgisine başvurdu. Komşular, o dönem Tursunboeva'nın eşi Ersin Y.'yi (37) kendilerine eşinin deport edildiğini ve ülkesine döndüğünü söylediğini belirtti.

KOMŞULAR RAHATSIZ OLDU

Komşular ayrıca o dönemde daireden kötü kokular geldiğini, Ersin Y.'nin ise güvercin beslediğini söyleyerek kokunun bundan kaynaklandığını iddia ettiğini ifade etti. Cumhuriyet savcısından alınan izin sonrası çiftin yaşadığı evde Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'Luminol' çalışması yapıldı. İncelemede mutfak ve balkondaki bazı bölümlerde kan tepkimesi olduğu tespit edildi. Şüpheli Ersin Y., eşiyle mutfakta tartıştıklarını, ardından sopayla başına vurup öldürdüğünü söyledi. Cesedi parçaladığını ve üç ayrı poşete koyarak evine yaklaşık 50 metre uzaklıktaki çöp konteynerine attığını söyledi. Daha sonra çocuklarını arkadaşı Anıl Y. ile birlikte ailesine teslim ettiğini beyan etti.