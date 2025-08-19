70 metrelik uçuruma yuvarlanmıştı! Kaza kurbanı 5 kişi toprağa verildi

Otomobil sürücüsü 23 yaşındaki Engin Eldaş ile annesi Fatma Eldaş'ın köylerine gittikleri, yolda bekleyen uzaktan akraba olan diğer 3 kişiyi güzergahların üzerinde bulunan mahalleye bırakmak için otomobille aldıkları öğrenildi.

Kaza, önceki gece Marankeçili Mahallesi'nde meydana geldi. Engin Eldaş'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Yaklaşık 70 metre yükseklikten taklalar atıp yuvarlanan otomobil, hurda haline geldi. Kazada sürücü Engin Eldaş, annesi Fatma Eldaş ile uzaktan akraba oldukları öğrenilen Selbihan Balta, Duygu Yılmaz ve kızı 4 yaşındaki Defne Yılmaz yaşamını yitirdi. Kazada yaşamını yitirenler son yolculuklarına gözyaşlarıyla uğurlandı.