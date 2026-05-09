70 yaşındaki atlet Türkiye rekoru kırdı

İlerleyen yaşına rağmen spordan kopmayıp katıldığı yurtiçi ve yurtdışı yarışmalarda 60 yılda yüzlerce madalya kazanan Eskişehirli 70 yaşındaki master atlet Ayşe Babür, Masterler Atmalar Türkiye Şampiyonası'nda ilk kez yarıştığı atmalar pentatlonunda Türkiye rekoru kırıp altın madalya kazandı. İlkokul yıllarında öğretmeninin yönlendirmesiyle atletizme başlayan ve 60 yıldır spordan kopmayan Babür, Türkiye'deki çeşitli organizasyonlar ile Balkan şampiyonalarına katılıp yüzlerce madalya elde etti. Babür, Eskişehir Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi bünyesindeki tesislerde akademisyenler eşliğinde hazırlandığı 2 Mayıs'ta İzmir'de düzenlenen "Masterler Atmalar ve Mesafeler Şampiyonası"nda F70 yaş kategorisinde yarıştı. İzmir Atatürk Stadyumu Atmalar Sahası'nda gerçekleştirilen şampiyonada, atmalar pentatlonu branşında mücadele eden Babür, çekiç atmada 478, gülle atmada 503, disk atmada 391, cirit atmada 356 ve ağırlık atmada 447 puan elde etti.Toplamda 2 bin 175 puana ulaşan Babür, Türkiye rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu. AA

