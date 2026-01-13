70 yaşındaki emlakçıya kabusu yaşattılar

Olay, geçtiğimiz aylarda Halaskargazi'de bulunan bir iş yerinde meydana geldi. 28 yıldır mahallede emlakçılık yapan Cemil Tümayman, işyerinin giriş katında bulunan tekstil dükkanının tahliyesi için atölyede bir arkadaşıyla hasar tespit incelemelerinde bulunuyordu.

Kiracı tekstil firmasının yetkilisi Orhan U. adrese geldiğinde ise yaşlı adam için kabus dolu dakikalar başladı. Tümayman, içeride hasar tespit kontrolü yaptıklarında eksiklikleri ve hasarları rapor alarak tutanak tuttu. İddiaya göre, tutanak tutulmasının ardından iş yerine kiracı Orhan U. damadı Mustafa A. ile birlikte geldi fakat tutanağa imza atmadı.

ALIKOYUP ÖLDÜRESİYE DÖVDÜLER

İddiaya göre, kapıdan çıkmak üzere olan emlakçıyı ve arkadaşını içeriye iten Orhan U. ve damadı, akabinde işyerinin kapısını kilitlediler., işyerinin kepengini indirerek dışarıdan kimsenin görmemesini sağladılar. Bununla da yetinmeyen caniler, emlakçı ve arkadaşının telefonunu alarak dışarıyla irtibatını kestiler ve adeta hapsettiler.

Tümayman canını zor kurtararak emniyete gidip şikayetçi oldu. İfadesinde, "Orhan U. ve damadı sırayla beni darp etti. Kafama, yüzüme, vurmaya devam ettiler. Yere düşürüp tekmelediler. Kalp hastasıyım nefes alamadım. Kepenkleri kapatıp yardım istememi engellediler. Darp raporu aldım şikayetçiyim" dedi. Savcılık, olayla ilgili 'kasten yaralama' suçundan soruşturma başlattı.