70 yaşındaki Makedonyalı 9 yıldır aranıyordu: 533 suç kaydı 115 yıl hapis cezası çıktı

İstanbul'da Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince hükümlü şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmalarda azılı suçlular tek tek yakalanıyor. Geçtiğimiz gün yapılan operasyonda yakalanan şüphelinin dosyası polisleri bile şaşkına çevirdi. Makedonya doğumlu 70 yaşındaki Abdurrahim L.'nin 533 suçtan kaydının olduğu, 174 ayrı suçtan aranmasının olduğu öğrenildi.

Ayrıca yaşlı adamın 2016 yılından beri aranmasının olduğu hakkında da tam 115 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Esenyurt'ta yakalanarak gözaltına alınan şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.