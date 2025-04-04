Haberler Yaşam Haberleri 70 yaşındaki Makedonyalı 9 yıldır aranıyordu: 533 suç kaydı 115 yıl hapis cezası çıktı
Giriş Tarihi: 4.4.2025 11:59 Son Güncelleme: 4.4.2025 12:05

70 yaşındaki Makedonyalı 9 yıldır aranıyordu: 533 suç kaydı 115 yıl hapis cezası çıktı

İstanbul’da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada 174 ayrı suçtan aranan ve 115 yıl hapis cezası bulunan Makedonya doğumlu 70 yaşındaki Abdurrahim L. Yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yakalanan şahıs işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
70 yaşındaki Makedonyalı 9 yıldır aranıyordu: 533 suç kaydı 115 yıl hapis cezası çıktı

İstanbul'da Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince hükümlü şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmalarda azılı suçlular tek tek yakalanıyor. Geçtiğimiz gün yapılan operasyonda yakalanan şüphelinin dosyası polisleri bile şaşkına çevirdi. Makedonya doğumlu 70 yaşındaki Abdurrahim L.'nin 533 suçtan kaydının olduğu, 174 ayrı suçtan aranmasının olduğu öğrenildi.

Ayrıca yaşlı adamın 2016 yılından beri aranmasının olduğu hakkında da tam 115 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Esenyurt'ta yakalanarak gözaltına alınan şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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70 yaşındaki Makedonyalı 9 yıldır aranıyordu: 533 suç kaydı 115 yıl hapis cezası çıktı
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